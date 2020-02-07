Политика

ИзвестияИзвестияВашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает издание BuzzFeed.
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В Лахтинском разливе нашли тело провалившейся под лед девочки

Фонтанка.Ру 12:49
Политика

Импичмент провалился: Сенат оправдал Дональда Трампа

Судя по ролику, Трамп намерен занимать должность вечно. pic.twitter.com/JDS4zUXXJG – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020 Напомним, что Дональд Трамп - третий президент в истории Соединённых Штатов, которому был объявлен импичмент.
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