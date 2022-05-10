Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал попытку Киева захватить остров Змеиный катастрофой, приведшей к гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ.
Россия одерживает победу в информационном поле по освещению ситуации вокруг Украины, заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса.
Автор сценария кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) Майкл Валдрон в интервью изданию Rolling Stone рассказал о том, что ему хотелось включить в сценарий фильма Железного человека в исполнении Тома Круза.
Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому страны должны помогать друг другу в случае перебоев с поставками природного газа, сообщил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.