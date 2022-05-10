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Васильев и Жвачкин сообщили об уходе с постов глав Кировской и Томской областей

Сразу пять глав российских регионов объявили об отставке 10 мая.
Pravda.Ru
Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что покидает свой пост "в связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора" и "продолжит работу на федеральном уровне".
АПН
Глава Саратовской области Валерий Радаев также объявил, что досрочно покидает свой пост.
Газета.Ru
Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.
BFM.ru

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