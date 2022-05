Автор сценария кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) Майкл Валдрон в интервью изданию Rolling Stone рассказал о том, что ему хотелось включить в сценарий фильма Железного человека в исполнении Тома Круза.