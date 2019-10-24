Хоккей

ProstoProSportProstoProSportВасилевский признан первой звездой дня в НХЛ

Лучшим хоккеистом признан российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский. Он помог «молниям» обыграть на домашней арене «Питтсбург» со счетом 3:2, отразив 37 бросков из 39. Второй звездой стал его партнер по команде – защитник «Тампы» Виктор Хедман.
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Василевский - главная звезда дня в НХЛ

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