Хоккей
ProstoProSportВасилевский признан первой звездой дня в НХЛ
Лучшим хоккеистом признан российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский. Он помог «молниям» обыграть на домашней арене «Питтсбург» со счетом 3:2, отразив 37 бросков из 39. Второй звездой стал его партнер по команде – защитник «Тампы» Виктор Хедман.
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