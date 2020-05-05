Коронавирус
Дон-ТРВасилий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
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Это сфера услуг, в том числе салоны красоты и парикмахерские, ремонтные мастерские, химчистки, прачечные, ателье и другие. Первый шаг возможен при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования, обязательного режима самоизоляции для людей от 65 лет, а также с хроническими заболеваниями.
— Василий Голубев, российский политикREGNUM 10:07
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Василий Голубев обнародовал детальный план снятия ограничений из-за коронавируса
КП - Ростов-на-Дону11:06
Губернатор Голубев раскрыл план поэтапного снятия ограничений в Ростовской области
Privet-Rostov.ru10:51
Донской губернатор рассказал о поэтапном плане снятия ограничений в регионе
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону10:08
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Правительство Ростовской области09:45
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Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
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«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
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ДЕЛА.ru 22:13
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
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ФАН вчера в 14:22
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Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета 22:51
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Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста 10:12
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Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
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РИА Новости 08:57
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Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
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Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
Авто
Новый Audi Q4 e-tron станет самым дешевым электрокаром Audi
Авто меньше и дешевле, чем e-tron и e-tron Sportback, и нацелен на ядро рынка кроссоверов.
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Интерфакс вчера в 06:45
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В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
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Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
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Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
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Скончался автор хитов «Ласкового мая»
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Тяжело больной Александр Беляев перенес операцию
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