Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемВасилий Кикнадзе опроверг слова Арустамяна о сносе «РЖД-Арены»

17 лет назад на стадионе «РЖД Арена» состоялся первый матч – наша команда получила новый дом 🏟️ co/xHKTW6d6Js pic. twitter. com/atOSOG4RSZ – ФК «Локомотив» July 5, 2019 Ранее о том, что «железнодорожники» планирует снести свой стадион в 2020 или 2021 году и построить новую арену, сообщил журналист Нобель Арустамян.
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«Локомотив» не будет сносить стадион в Черкизове

Спорт-Экспрессвчера в 13:52

«Локомотив» может провести на стадионе «Динамо» один из ближайших двух сезонов

Sport24.ruвчера в 12:58

Нобель Арустамян: «Локомотив» готов переехать на стадион «Динамо» в случае реконструкции «РЖД Арены»

Матч ТВвчера в 13:38

В «Локомотиве» подтвердили, что рассматривают возможность реконструкции «РЖД-Арены»

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Арустамян: «Где я писал, что «РЖД Арену» точно сносят?»

Евро-футбол.рувчера в 15:29

Василий Кикнадзе опроверг слова Арустамяна о сносе «РЖД-Арены»

Спорт день за днемвчера в 15:34

Нобель Арустамян: «Локомотив» готов переехать на стадион «Динамо» в случае реконструкции «РЖД Арены»

Sportbox.RUвчера в 13:38
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Политика

Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Армия и оружие

В боях на Донбассе уничтожены военные ВСУ

Rusvesna.su 01:42
Музыка

Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова

Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости вчера в 18:52
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Космос

Китай успешно запустил три спутника

Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
RT на русском 01:23
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка»

Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года.
REGNUM вчера в 21:04
Армия и оружие

В Великобритании назвали самое опасное оружие России

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Известия 00:53
Армия и оружие

США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35

Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).
РБК вчера в 13:29
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Здоровье

Детская поликлиника №3 в Туле временно сменила адрес

Тульская служба новостей вчера в 08:22
Космос

Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода

Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.
Ин-спейс.ру вчера в 12:25
Происшествия

В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке

РИА Новости вчера в 23:43
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Наука

Ученые создали микропылесос для очистки среды от вредных частиц

МедиаПоток вчера в 12:40
Общество

Подписка о невыезде Кирилла Серебренникова отменена

Мещанский суд Москвы в среду отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде для режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии", которое в среду возвращено прокурору на доследование, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:33
Энергетика

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 сентября

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов во вторник, 10 сентября.
RT на русском 10 сентября в 01:03
Политика

Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
РИА Новости 02:14
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Происшествия

Сбившая подростка экс-чиновница требует 100 тысяч у его родителей

News.ru вчера в 16:27
Политика

Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском вчера в 16:53
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Политика

ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу

Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Росбалт 09 сентября в 05:16
Политика

Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву

Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.
РБК вчера в 09:39
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан

Пользователи соцсетей разместили кадры прибытия Хабиба Нурмагомедова и его команды в аэропорт Махачкалы, где его встретили председатель Правительства и министр спорта Дагестана.
Новое дело 00:31
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