Футбол
Спорт день за днемВасилий Кикнадзе опроверг слова Арустамяна о сносе «РЖД-Арены»
17 лет назад на стадионе «РЖД Арена» состоялся первый матч – наша команда получила новый дом 🏟️ co/xHKTW6d6Js pic. twitter. com/atOSOG4RSZ – ФК «Локомотив» July 5, 2019 Ранее о том, что «железнодорожники» планирует снести свой стадион в 2020 или 2021 году и построить новую арену, сообщил журналист Нобель Арустамян.
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«Локомотив» может провести на стадионе «Динамо» один из ближайших двух сезонов
Sport24.ruвчера в 12:58
В «Локомотиве» подтвердили, что рассматривают возможность реконструкции «РЖД-Арены»
Sport.ruвчера в 15:59
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RT на русском вчера в 23:25
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Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
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В боях на Донбассе уничтожены военные ВСУ
Rusvesna.su 01:42
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Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости вчера в 18:52
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RT на русском 01:23
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка»
Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года.
REGNUM вчера в 21:04
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В Великобритании назвали самое опасное оружие России
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).
РБК вчера в 13:29
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Здоровье
Детская поликлиника №3 в Туле временно сменила адрес
Тульская служба новостей вчера в 08:22
Космос
Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.
Ин-спейс.ру вчера в 12:25
Происшествия
В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке
РИА Новости вчера в 23:43
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Наука
Ученые создали микропылесос для очистки среды от вредных частиц
МедиаПоток вчера в 12:40
Общество
Подписка о невыезде Кирилла Серебренникова отменена
Мещанский суд Москвы в среду отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде для режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии", которое в среду возвращено прокурору на доследование, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:33
Энергетика
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 сентября
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов во вторник, 10 сентября.
RT на русском 10 сентября в 01:03
Политика
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Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
РИА Новости 02:14
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Происшествия
Сбившая подростка экс-чиновница требует 100 тысяч у его родителей
News.ru вчера в 16:27
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском вчера в 16:53
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Политика
ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу
Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Росбалт 09 сентября в 05:16
Политика
Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.
РБК вчера в 09:39
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан
Пользователи соцсетей разместили кадры прибытия Хабиба Нурмагомедова и его команды в аэропорт Махачкалы, где его встретили председатель Правительства и министр спорта Дагестана.
Новое дело 00:31