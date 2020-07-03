Экономика
Банки.руВасилий Поздышев покидает посты, связанные с деятельностью УК ФКБС
Банк России как учредитель Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора принял решение о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета УК ФКБС в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов.
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Экс-зампред ЦБ Поздышев покинет ФКБС ради поста советника Банка международных расчетов
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