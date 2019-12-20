Экономика
Банки.руВасилий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ
Поздышев занимает пост зампреда ЦБ с 2014 года. Входит в совет директоров Банка России (назначен 16 июня 2015 года). До этого, в 2012 — 2014 годах, он возглавлял департамент банковского регулирования Банка России.
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Зампред ЦБ Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора
ТАСС20 декабря в 11:01
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WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
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Пользователи Twitter получили сообщения от социальной сети о том, что в приложении «Твиттер» для Android выявлены проблемы с безопасностью.
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В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек
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«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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Супруга Стаса Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном, рождённым в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом.
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В воскресенье, 22 декабря, к северу от экватора наступил день зимнего солнцестояния.
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Американская компания Lucid Motors, которая грозится заткнуть за пояс Илона Маска, объявила прием предзаказов на свой электрический седан Air.
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Семин в ответ на критику Губерниева назвал его «говорящим попугаем»
Семин не стал устраивать скандал, а ответил Дмитрию в ироничной форме. «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!», — ответил тренер.
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Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
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Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь
"По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
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«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
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Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
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Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.