Экономика

Банки.руБанки.руВасилий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Поздышев занимает пост зампреда ЦБ с 2014 года. Входит в совет директоров Банка России (назначен 16 июня 2015 года). До этого, в 2012 — 2014 годах, он возглавлял департамент банковского регулирования Банка России.
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Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

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Василий Поздышев перешел от надзора к продаже банков

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Куратор санаций банков уходит из ЦБ

РБК20 декабря в 15:13

Зампред ЦБ Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора

ТАСС20 декабря в 11:01

Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Российская газета20 декабря в 10:00

Куратор санации крупнейших частных банков покинет ЦБ

Forbes20 декабря в 09:30

Зампред ЦБ РФ Поздышев с нового года покинет свой пост

ПРАЙМ20 декабря в 08:52
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Происшествия

Тело погибшего извлекли из-под завалов здания в Омской области

Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося здания в городе Старый Кировск под Омском.
REGNUM вчера в 06:37
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Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

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Российская газета 21 декабря в 17:30
Здоровье

Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год

Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
REGNUM вчера в 23:38
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Интернет

Twitter из-за проблем с безопасностью призвал пользователей скорее обновить приложение

Пользователи Twitter получили сообщения от социальной сети о том, что в приложении «Твиттер» для Android выявлены проблемы с безопасностью.
Новости Воронежа 20 декабря в 17:32
Общество

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия

В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек

В результате пострадал 51 человек, у 11 серьезные травмы.
РБК вчера в 22:44
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова показала фото взрослого сына от футболиста

Супруга Стаса Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном, рождённым в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом.
ТВ Центр 21 декабря в 07:55
Общество

В России наступил день зимнего солнцестояния

В воскресенье, 22 декабря, к северу от экватора наступил день зимнего солнцестояния.
Аргументы недели вчера в 02:48
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Авто

Прототип Lucid Air готов к производству на 95 процентов

Американская компания Lucid Motors, которая грозится заткнуть за пояс Илона Маска, объявила прием предзаказов на свой электрический седан Air.
Informus.ru 20 декабря в 12:43
Футбол

Семин в ответ на критику Губерниева назвал его «говорящим попугаем»

Семин не стал устраивать скандал, а ответил Дмитрию в ироничной форме. «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!», — ответил тренер.
NewInform 20 декабря в 22:07
Политика

Путин откроет движение по Крымскому мосту

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 10:19
Экономика

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
РБК вчера в 22:41
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия вчера в 16:43
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге

Российская газета вчера в 20:32
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«Реал» дома разошелся миром с «Атлетиком»

Газета.Ru вчера в 17:51
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Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь

"По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
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Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.
Известия вчера в 14:30
Спорт

На этапе КМ по лыжам в Планице состоятся командные спринты

В рамках четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице сегодня, 22 декабря, состоятся два командных спринта.
Нева Спорт 21 декабря в 23:03
Политика

На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

Вести.Ru вчера в 13:35
Общество

Малышева показала подписчикам квартиру, в которой живет в Лондоне

Народные новости вчера в 18:18
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости вчера в 08:00
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Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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