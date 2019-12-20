Экономика
Российская газетаВасилий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ
Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ. Теперь он станет главой совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент "Российской газеты".
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Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Происшествия
Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко
Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Авто
Немецко-китайский кроссовер Borgward BX3 поступил в продажу
В движение немецко-китайский «бюджетник» Borgward BX3 приводит единственная 1,4-литровая «турбочетверка», которая выдает 150 лошадиных сил.
Политика
Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Общество
Эндокринолог перечислила признаки нарушения метаболизма
Люди не могут быстро похудеть из-за медленного метаболизма.
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Происшествия
В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет
В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
Футбол
Зе Луиш попал ногой в голову соперника, того унесли с поля на носилках
Нападающий «Порту» Зе Луиш травмировал защитника «Санта-Клары» Нене в матче Кубка Португалии (1:0). Бывший игрок «Спартака» пытался пробить по мячу ногой в прыжке, но случайно ударил соперника в голову.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Авто
Опубликованы снимки эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗа
Ульяновское предприятие получило Одобрение типа транспортного средства на «Буханку» с новыми опциями, снимки которого появились в Сети.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Политика
Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку
Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
Футбол
МВД выразило жесткую позицию по работе с болельщиками
Представители Министерства внутренних дел (МВД) выразили жесткую позицию по работе с болельщиками, сообщает Sport24.
Армия и оружие
Пентагон: США останутся в Сирии до полной победы над террористами
"Соединенные Штаты останутся в Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательное поражение террористов", - отметил глава Пентагона.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса
Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Наука
Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления
Ученые напомнили, что в древности жило не менее девяти древних людей: неандертальцы (Homo neanderthalensis) по всей обитаемой территории суши, Homo floresiensis (" хоббиты") в Индонезии, Homo luzonensis на Филиппинах, Homo naledi в Южной Африке и другие.
Общество
В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
Религия
Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину
«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Экономика
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Футбол
Глава Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.