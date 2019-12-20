Экономика
Российская газетаВасилий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ
Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ. Теперь он станет главой совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент "Российской газеты".
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Футбол
Байрамян из «Ростова» = позитив. Вырос в деревне, после свадьбы жил с родителями, ходит в театры и поедет в отпуск на поезде
«Ростов» собрал горячих ребят, которые захлопнули первую часть сезона гостевыми 4:1 со «Спартаком» и динамичным танцем Байрамяна с хлопками и приседаниями под армянский микс на песню «MI GNA» («Не уходи») дуэта Super Sako & Hayko.
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Происшествия
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Происшествия
В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека
Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла в пятницу на трассе в Оренбургской области, в результате погибли четыре человека, еще пять пострадали.
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Футбол
Фигу: с Гвардиолой у меня ничего не было. Мне нравятся женщины
Известно, что Фигу женат на шведской модели Элен Сведин, с которой футболист познакомился в 1996 году в Барселоне.
Армия и оружие
Пентагон: Турцию надо держать ближе к НАТО
Турцию надо держать ближе к НАТО, сообщил 20 декабря журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Происшествия
Экс-директора по инвестициям «Восточного» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
Французский футболист Ле Таллек не сможет выступать за сборную России
Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, который получает российское гражданство, не сможет выступать за сборную России.
Общество
Нацбанк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривен
Национальный банк Украины ввел в пятницу в обращение монету номиналом 5 гривен (0,21 доллара), которая постепенно должна заменить банкноту соответствующего номинала, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Авто
Volkswagen показала новый Passat для России
Концерн Volkswagen презентовал Passat новой генерации для рынка России.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Происшествия
Отрезанные женские ноги найдены у кладбища в Нижегородской области
Футбол
В «Зените» рассказали о восстановлении Малкома, Мамманы и Лунева
В "Зените" рассказали, как проходит восстановление игроков команды Эмануэля Мамманы, Малкома и Андрея Лунева.
Политика
Матвиенко прокомментировала возможность изменения Конституции
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит серьёзных причин для изменения Конституции.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Политика
Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
Музыка
Билли Айлиш показала гигантского паука, который живет у нее дома
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Экономика
Белоруссия взяла деньги у Китая вместо России
О готовности Белоруссии взять кредит у Китая вместо России говорилось еще летом 2019-го.