Экономика

ВедомостиВедомостиЗаместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Поздышев заявил, что в новой должности будет подчиняться напрямую Набиуллиной. Он покинет совет директоров ЦБ, добавил представитель регулятора. Последние восемь лет были полны "тяжелой, но очень интересной работы", сказал Поздышев.
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Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Ведомости12:29

Зампред ЦБ РФ Поздышев с нового года покинет свой пост

ПРАЙМ08:52

Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Российская газета10:00

Куратор санаций уйдет с поста зампреда ЦБ

РБК09:58

Куратор санации крупнейших частных банков покинет ЦБ

Forbes09:30

Зампред ЦБ Поздышев переходит в Фонд консолидации банковского сектора

Коммерсантъ09:30

Зампред ЦБ Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора

ТАСС11:01
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
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Стрельба произошла у здания ФСБ на Большой Лубянке

Москва 24 вчера в 10:14
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Обновленная Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось

Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
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У Заворотнюк нашли еще один долг

Ранее сообщалось о том, что у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость.
Lenta.ru 06:23
Армия и оружие

Канадский визит. В Киеве рассказали о прибытии делегации в Донбасс

Радио Sputnik вчера в 03:41
Политика

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Известия 13:27
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Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили года

Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон выбрал лучшие из худшие автомобили года.
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Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Гаджеты

Apple заработала 66% всей прибыли рынка смартфонов в 2019 году

Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд).
News.ru вчера в 08:59
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Артета назначен главным тренером «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Микеля Артеты новым главным тренером команды.
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Культура

«Симпсоны» отпраздновали свое 30-летие

iReactor 17 декабря в 16:58
Экономика

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
РИА Новости 12:40
Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.
РБК вчера в 23:52
Политика

Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках

Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
БИЗНЕС Online вчера в 05:52
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Игры

Новый тизер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — выход в 2020 году

Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group и Lucasfilm анонсировали новую LEGO-игру по мотивам «Звёздных войн» — проект получил название LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
3DNews 13:03
Политика

Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой

На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
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Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
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Зозуля объяснил фотографию со счётом 14:88

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля объяснил фотографию на фоне баскетбольного табло со счётом 14:88.
Евро-футбол.ру 08:57
Спорт

Четыре страны нарушали антидопинговые правила чаще России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выяснило, что в 2017 году некоторые страны чаще России нарушали антидопинговые правила.
Русская Планета 06:48
Космос

NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС

Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).
РБК 13:11
Происшествия

В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
РИА Новости 13:09
Экономика

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Известия 11:45
Политика

Партия Петра Порошенко сообщила об обысках в своем офисе

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко заявила об обысках в своем офисе.
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Украинский футболист провалил допинг-тест

Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.
Известия 13:01
Авто

5 законов, которыми власти сильно расстроят автовладельцев в 2020 году

Начиная с 2020-го года за управление машиной, на которую не была оформлена диагностическая карта, согласно новой редакции ст.12.5 КоАП, вводится штраф в размере 2 000 рублей.
АвтоВзгляд 07:08
Армия и оружие

Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 08:10
Политика

Британские депутаты впервые одобрили законопроект о Brexit

Депутаты Палаты общин сегодня впервые в истории одобрили законопроект о Brexit.
Российская газета 10:15
Армия и оружие

Узбекистан получил первый российский вертолёт Ми-35М

Россия начала поставки Минобороны Узбекистана транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, первый вертолет уже принят на вооружение одной из воинских частей ВВС республики.
Военное обозрение 10:28
Армия и оружие

Боевики «Правого сектора» готовятся взрывать «всушников»: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su 08:30
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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