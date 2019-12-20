Экономика
Российская газетаВасилий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ
Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ. Теперь он станет главой совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент "Российской газеты".
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Зампред ЦБ Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора
ТАСС20 декабря в 11:01
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