Экономика
Российская газетаВасилий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ
Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ. Теперь он станет главой совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент "Российской газеты".
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Зампред ЦБ Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора
ТАСС20 декабря в 11:01
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Политика
Названа дата послания Путина к Федеральному собранию
Президент Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Политика
Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Общество
Кот Мостик в обед встретит первый поезд на Крымском мосту
Главный «инспектор» строительства Крымского моста рыжий кот Мостик встретит первый железнодорожный состав на объекте уже в обед.
Здоровье
Районные больницы Омской области получили мобильные центры здоровья
Районные больницы Омской области получили мобильные центры здоровья, автомобили скорой помощи и реанимобили.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Екатеринбурге в результате ДТП автомобиль отбросило на пешеходов
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге, после чего один из них отбросило на пешеходов - погиб мужчина, восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили ТАСС в УГИБДД по Свердловской области.
Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Экономика
Глава ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов раскрыл особый механизм индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
Происшествия
В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании
Уже 15 судов эвакуировали в Москве в понедельник из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Шоу-бизнес
Директор Бузовой прокомментировал признание Манукяна
Слухи о романе певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна не перестают волновать поклонников звезды.
Армия и оружие
Эксперт раскрыл мотивы Турции, поддержавшей террористов ПНС Ливии
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Экономика
Микрозаймы настраиваются на онлайн
По данным исследования аналитического центра МФК "Робот Займер" (есть в распоряжении "Ъ"), к концу 2020 года совокупный портфель микрозаймов может впервые превысить 200 млрд руб. К этому приведет его увеличение на 37% по итогам текущего года и на 22% в следующем году.
Общество
СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Политика
Ветераны «Альфы» предположили, кто стоит за массовыми «минированиями»
Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.
Политика
Премьер Британии разочаровался в отношениях с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочаровался в возможности перезагрузить отношения с Россией.