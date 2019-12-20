Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВасилий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ. Теперь он станет главой совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент "Российской газеты".
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора

Ведомости05:13

Зампред ЦБ РФ Поздышев с нового года покинет свой пост

ПРАЙМ20 декабря в 08:52

Куратор санаций банков уходит из ЦБ

РБК20 декабря в 15:13

Зампред ЦБ Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора

ТАСС20 декабря в 11:01

Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Российская газета20 декабря в 10:00

Куратор санации крупнейших частных банков покинет ЦБ

Forbes20 декабря в 09:30

Василий Поздышев перешел от надзора к продаже банков

Коммерсантъвчера в 13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Культура

Министр Ольга Васильева в прямом эфире ответит на вопросы РБК

Более 1800 вопросов к Ольге Васильевой поступило за неделю в редакцию РБК.
РБК 04:19
Авто

Renault отзовет в России более 78 тыс. кроссоверов Kaptur

Известия 04:41
Единоборства

Бонусы турнира UFC Fight Night 165

Чен Сон Джон, Алехандре Пантожа, Чарльз Журдэйн и Ду Хо Чой получили по 50 000 $ премиальных за свое выступление на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане, Южная Корея.
FightTime.ru 21 декабря в 09:08
Футбол

Игроки «Ростова» жаждут попасть в еврокубки

Игроки футбольного клуба «Ростов» намерены попасть в еврокубки. Об этом заявил защитник жёлто-синих Дмитрий Чистяков.
REGNUM 07:24
Политика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
ТАСС 05:36
Политика

Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы.
РБК 06:22
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Взгляд.ру вчера в 11:53
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости вчера в 08:00
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Политика

Нидерланды обратились к РФ за помощью в деле о крушении MH17 на Украине

Власти Нидерландов обратились к России с просьбой помочь в расследовании дела о крушении лайнера Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины.
Российская газета 05:58
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

РИА Новости 04:14
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Хоккей

«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»

Республика Татарстан 05:56
Футбол

Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место.
Lenta.ru 07:09
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
REGNUM 03:10
Экономика

WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков

Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.
РИА Новости 06:00
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Энергетика

Москва и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет

Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:18
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Закон предполагает увеличение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время он равен 11 280 рублей.
ФАН 07:10
Происшествия

Фигуранта дела об угрозах московскому судье выпустили из СИЗО

Фигуранту дела об угрозах московскому судье Алексею Вересову следствие изменило статью обвинения, в понедельник он выйдет из СИЗО под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Максим Пашков.
РИА Новости 06:17
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Кино

«Звездные войны» возглавили российский прокат

Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Газета.Ru 03:42
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Кино

Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Телеканал 360° вчера в 10:30
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Здоровье

Главврач Таганрогской БСМП заявил, что во взятках врачей виноваты сами пациенты

На недавней пресс-конференции главный врач БСМП Таганрога Дмитрий Сафонов поговорил и на самую злободневную тему — тему взяток.
Ёрш 03:29
Гаджеты

Самыми опасными для здоровья признаны смартфоны Samsung и Apple

В ходе проведенного в США исследования было установлено, что многие модели смартфонов Apple и Samsung опасны для здоровья, так как превышают установленные в стране пределы радиочастотного излучения.
МонаВиста 00:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное