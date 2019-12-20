Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ. Теперь он станет главой совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент "Российской газеты".

Единоборства Бонусы турнира UFC Fight Night 165 Чен Сон Джон, Алехандре Пантожа, Чарльз Журдэйн и Ду Хо Чой получили по 50 000 $ премиальных за свое выступление на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане, Южная Корея.

Политика Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.

Космос Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.

Общество Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.

Политика США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Экономика WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.

Шоу-бизнес Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.

Происшествия Фигуранта дела об угрозах московскому судье выпустили из СИЗО Фигуранту дела об угрозах московскому судье Алексею Вересову следствие изменило статью обвинения, в понедельник он выйдет из СИЗО под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Максим Пашков.

Кино «Звездные войны» возглавили российский прокат Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.

Кино Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.