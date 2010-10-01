Не удалось отобразить сюжет

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Общество

Социологи назвали главные страхи россиян

Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей.
РБК 00:00
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Происшествия

Впавшую в кому туристку в Турции не позволяют вернуть в Петербург

Российскую туристку Киру Шиловскую, которая впала в кому после инсульта в Турции, не позволяют вернуть на родину в Санкт-Петербург.
РЕН ТВ 26 октября в 19:19
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Экономика

Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций

Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Lenta.ru 05:14
Финансы

ЦБ РФ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Центробанк РФ впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией.
ФАН 03:22
Авто

Lada Kalina поехала на водороде

На прошедшем в Москве международном форуме "Открытые инновации" представили прототип водородного автомобиля, построенный на базе Lada Kalina.
Российская газета 02:15
Происшествия

В Москве три человека погибли от передозировки наркотиками

В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.
RT на русском 05:27
Армия и оружие

Жители Золотого в Донбассе попросили Зеленского вывести националистов

Жители подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое в Донбассе разместили на сайте официального интернет-представительства президента Украины петицию, в которой просят Владимира Зеленского вывести подразделения националистов из населенного пункта.
РИА Новости 05:23
Общество

Sony зарегистрировала торговые марки PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10

Sportbox.RU 03:52
Происшествия

Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

RT на русском 04:53
Общество

Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и другие на премьере сериала в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялась премьера сериала The Morning Show. Событие прошло 29 октября в David Geffen Hall.
Газета Metro 05:17
Политика

МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом

В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Политика

Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу

Министр энергетики России Александр Новак в ходе брифинга рассказал журналистам об итогах трехсторонней встречи по газу в Брюсселе, прошедшей в понедельник, 28 октября.
ИА Новороссия вчера в 14:00
Финансы

Рубль в начале торгов слабо меняется к доллару и евро

Курс рубля слабо снижается к доллару и символически растет к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:09
Общество

«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

Вести.Ru 01:14
Армия и оружие

Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США

Российская газета вчера в 08:21
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
Происшествия

Похороны убитого в Горном контрактника начались в Забайкалье

Чита.Ру 01:47
Общество

В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО

В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО.
Piter.tv 04:24
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Политика

Глава украинского МВД выразил поддержку батальону «Азов»

RuNews24.ru вчера в 20:30
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Политика

Жириновский указал на источник угроз для всего человечества

ФедералПресс 00:12
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 27 октября в 05:37
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