Не удалось отобразить сюжет

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Общество
Социологи назвали главные страхи россиян
Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей.
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
Происшествия
Впавшую в кому туристку в Турции не позволяют вернуть в Петербург
Российскую туристку Киру Шиловскую, которая впала в кому после инсульта в Турции, не позволяют вернуть на родину в Санкт-Петербург.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Экономика
Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций
Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Финансы
ЦБ РФ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Центробанк РФ впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией.
Авто
Lada Kalina поехала на водороде
На прошедшем в Москве международном форуме "Открытые инновации" представили прототип водородного автомобиля, построенный на базе Lada Kalina.
Происшествия
В Москве три человека погибли от передозировки наркотиками
В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.
Армия и оружие
Жители Золотого в Донбассе попросили Зеленского вывести националистов
Жители подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое в Донбассе разместили на сайте официального интернет-представительства президента Украины петицию, в которой просят Владимира Зеленского вывести подразделения националистов из населенного пункта.
Происшествия
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
Общество
Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и другие на премьере сериала в Нью-Йорке
В Нью-Йорке состоялась премьера сериала The Morning Show. Событие прошло 29 октября в David Geffen Hall.
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу
Министр энергетики России Александр Новак в ходе брифинга рассказал журналистам об итогах трехсторонней встречи по газу в Брюсселе, прошедшей в понедельник, 28 октября.
Финансы
Рубль в начале торгов слабо меняется к доллару и евро
Курс рубля слабо снижается к доллару и символически растет к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Общество
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО.
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Политика
Глава украинского МВД выразил поддержку батальону «Азов»
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Политика
Жириновский указал на источник угроз для всего человечества
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.