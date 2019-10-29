Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин уже добился заметного успеха на телевидении. Об этом в своём Telegram-канале «Настоящий Радиоу́ткин» заявил футбольный комментатор Василий Уткин.

Василий Уткин: «Успех Аршавина на телевидении в том, что он органичен»

Авто Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.

Общество Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных льготах и не пользуются ими, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Общественной палаты.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили протестами Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.

Общество В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.

Общество Минтруд создал сервис, отслеживающий трудоустройство выпускников вузов Сервис планируют запустить в январе 2020 года, сообщил заместитель министра труда Всеволод Вуколов.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Здоровье В Самарской области 519 человек заболели мышиной лихорадкой В Самарской области с января по сентябрь 2019 года зафиксировано 536 случаев природно-очаговых инфекций, из них 519 - случаи заболевания мышиной лихорадкой.

Шоу-бизнес Муж Лолиты требует миллионы за откровения о браке По словам Жорина, Лолита узнала о судебном заседании из интернета, и теперь она намерена подать встречный иск — о признании этого брака фиктивным.

Армия и оружие ЗРПК «Панцирь-С» поразил цели в Сербии Подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» ВКС РФ выполнили боевые стрельбы в ходе манёвров в Сербии.

Энергетика «Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири» "Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.

Политика В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.

Экономика ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.

Политика Белград становится точкой опоры России на Балканах – сербский дипломат За 2-3 года Белград рассчитывает довести до $1,5 млрд товарооборот со странами Союза, среди которых особое значение беспошлинная торговля будет иметь для Армении и Кыргызстана, прежде не имевших с балканской республикой двусторонних соглашений такого рода.

Экономика Мишустин: доля сомнительных операций по НДС составляет менее 1% Доля сомнительных операций по НДС составила менее 1 процента, а количество фирм-однодневок с начала 2016 года снизилось с 1,6 миллиона до 120 тысяч, заявил руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.

Политика Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.

Хоккей Рэтти подписал контракт с «Торпедо» Нападающий Тай Рэтти подписал контракт с «Торпедо», информирует пресс-служба КХЛ. Срок соглашения рассчитан на один год.

Шоу-бизнес Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».

Энергетика Казахстан назвал объем поставок нефти Белоруссии Поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию из Казахстана могут составить от 1 до 3,5 млн тонн в год, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Общество Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».