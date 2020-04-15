Общество
РБКВасилий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл
Спортивный журналист Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
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Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Армия и оружие
Обнародован список инструкторов Швеции и Норвегии, готовивших украинских карателей
В распоряжение ТГ-канала «Сварщики» попал список военных инструкторов из скандинавских стран, обучавших украинских карателей га Донбассе.
Новостной фронт 05:15
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем
Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Технологии
«Росатом» приступил к стерилизации систем отбора проб на COVID-19
Предприятие в мае планирует выйти на показатель в 300 тыс. операций АО "Стерион" (находится под управлением АО "Русатом Хэлскеа", ГК "Росатом") приступило к стерилизации медицинских транспортных систем, необходимых для тестирования на наличие вируса COVID-19.
Правда УрФО 10:20
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Экономика
Владимир Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса и регионов
Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей (подчеркну: дополнительно к уже принятым мерам поддержки) прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства.
53 новости 09:46
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В России за сутки подтверждено 3388 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России подтверждено 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 15 апреля в московском оперштабе.
REGNUM 03:54
Энергетика
Цена на нефть Urals снизилась до $16,71
На 14 апреля стоимость нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась по сравнению с данными на 9 апреля на $3,59, таким образом, цена составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+.
ТАСС 05:27
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Энергетика
МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году
В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки – даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Ведомости 10:25
Происшествия
В Чувашии умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Чувашии, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.
ТАСС 11:08
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Армия и оружие
Донбасс — сводка с фронта, 14 апреля
ВСУ за минувшие сутки шесть раз нарушили «режим тишины» в Донбассе.
ИА Новороссия 13 апреля в 16:37
Авто
В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta
Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия.
SpeedMe вчера в 11:40
Гаджеты
Apple представила дешевый iPhone SE
Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году.
Lenta.ru 11:09
Общество
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн
Ранее на сайте Университета Джона Хопкинса уже появлялись данные о том, что число заразившихся коронавирусом превысило 2 млн — 2 019 320 человек.
Коммерсантъ 10:16
Общество
ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 13 апреля в 20:29
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес
Джиган лечится в московском реабилитационном центре
Журналисты «СтарХит» узнали, что рэпер действительно уже не один день находится на лечении в одном из реабилитационных центров российской столицы.
WomanHit.ru 10:43
Общество
В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ
Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
Известия 04:49
Политика
Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что он передаст Следственному комитету список виноватых в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Комсомольская правда 13 апреля в 16:38
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47