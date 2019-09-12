Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВасина прооперировали в Германии

Защитник ЦСКА Виктор Васин в четверг перенес операцию в одной из клиник Германии, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Отмечается, что Васину провели "ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава", которую ранее оперировали в клинике в Риме.
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