РПЛ

Sports.ruSports.ruВасину прооперировали колено в Германии

Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии. Васину провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме.
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Васин перенес новую операцию на левом колене

Спорт-Экспресс11:23

Васину сделали операцию в Германии

Чемпионат11:42

Защитника ЦСКА Васина прооперировали в Германии

Sport24.ru11:26

Васину прооперировали колено в Германии

Sports.ru11:31

Васина прооперировали в Германии

РИА Новости11:33

Васина прооперировали на колене

Евро-футбол.ру11:29

Защитник ЦСКА Васин прооперирован в Германии

Газета.Ru12:11
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
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Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Политика

Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани.
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия

На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело

Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ 11:14
Космос

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР

Известия 07:12
Энергетика

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском 03:49
Политика

Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным

На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.
РБК 13:04
Общество

Работодатели не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Более 76% опрошенных работодателей отказались рассматривать сокращение рабочей недели, так как это потребует от них снижение заработных плат сотрудникам, а также нанимать новый персонал.
Капитал страны 15:57
Происшествия

Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в Интернете

В документе говорится, что в России активизировались «иностранные организации, возможно подконтрольные иностранным спецслужбам», мигранты, несистемная оппозиция и просто радикально настроенные россияне, которые собирают сведения о сотрудниках правоохранительные органов.
МР7.ру 13:54
Происшествия

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

РИА Новости 09:01
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами

МИД Украины попросило у посла Чехии разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" .
Вести.Ru вчера в 22:31
Политика

Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению

Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Авто

Porsche 911 стал самым прибыльным автомобилем года

По данным Bloomber Intelligence, 911-й последнего поколения 992 стал самым прибыльным автомобилем 2019 года.
Авторамблер 05:56
Политика

Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова

В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика

Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины

Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ 15:36
Футбол

Михаил Кержаков: Нормально примем Кокорина. Он испил чашу

Жевнов отлично играл ногами в свое время, и сейчас это помогает в тренировочном процессе.
Фонтанка.Ру 11:03
Политика

В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине

Как говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш обеспокоен планами Нетаньяху об установлении суверенитета Израиля над территориями на оккупированном Западном берегу Иордана.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика

Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".
РИА Новости 18:49
Экономика

В Минтруде определили минимальный размер зарплаты на 2020 год

В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 130 рублей.
МедиаПоток 09:31
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Общество

Пятая колонка: 19% АЗС в России недоливают топливо

Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо.
Известия 17:02
Космос

Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание

Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Происшествия

Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе

По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
РИА Новости 14:43
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Сати Казанова переезжает в Италию

Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46
Происшествия

Суд заочно арестовал обоих братьев Ананьевых

Суд заочно арестовал бывших владельцев Промсвязьбанка — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.
BFM.ru 10 сентября в 13:07
Политика

США восстановили военную помощь Украине

Ранее сообщалось, что Пенс и Зеленский обсудили возможную ближайшую финансовую помощь Украине Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 14:32
Происшествия

Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены

Спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у атлантического побережья штата Джорджия грузового судна Golden Ray последнего из остававшихся там членов экипажа.
ТАСС 09 сентября в 19:07
Кино

Мексика: Обзор кассовых сборов за уик-энд 6 - 8 сентября, 2019

Намного хуже обстояли дела у другого сиквела «Angry Birds в кино 2». Мультфильм стартовал в два с лишним раза слабее первой части: 24,8 млн песо или $1,27 млн в 1645 кинозалах против 51,4 млн песо в мае 2016 года.
Кинобизнес сегодня вчера в 18:32
Политика

Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке

Американский и украинский президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
News.ru 14:53
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