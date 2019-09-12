РПЛ
Sports.ruВасину прооперировали колено в Германии
Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии. Васину провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Армия и оружие
У сирийского риска истек срок давности
Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Общество
Круизный теплоход «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде
Круизный теплоход "Мустай Карим" - второе судно проекта PV300, заложенное в 2017 году, спущено на воду на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Нижнем Новгороде.
ТАСС вчера в 07:49
Общество
Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие
По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.
Lenta.ru 12:18
Культура
Мамонов успешно перенес операцию на сердце
Народные новости 07:27
Космос
Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин
Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
Крым 24 13:11
Политика
МИД РФ удивлен реакцией международного сообщества на обмен с Украиной
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва удивлена реакцией международного сообщества на обмен удерживаемыми лицами России и Украины, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 10:20
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Политика
«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Происшествия
Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены
Спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у атлантического побережья штата Джорджия грузового судна Golden Ray последнего из остававшихся там членов экипажа.
ТАСС 09 сентября в 19:07
Общество
Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в Facebook
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в социальной сети Facebook.
РБК 12:19
Общество
Опытному хирургу в Екатеринбурге предложили стать уборщиком
Гинекологу 7-й городской больницы Екатеринбурга Эдуарду Мамину сократили его ставку замглавврача и предложили перейти на должность лифтера или уборщика.
Цензуры.Нет 03:02
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Финансы
Силуанов допустил финансирование проекта «Арктик СПГ-2» из средств ФНБ
Проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2» может быть частично профинасирован за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Rambler News Service 11:49
Теннис
Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры
GoTennis.ru 08:15
Авто
Volkswagen может прекратить сотрудничество с Группой ГАЗ из-за санкций
Еще в прошлом году сотрудничество прекратил Daimler AG, приостановив контрактную сборку Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях «Группы ГАЗ».
CarsWeek.ru 11:04
Происшествия
В Уфе 15 человек отравились шаурмой
В Уфе отравились шаурмой 15 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском главке МЧС, передает ТАСС.
РБК 02:11
Происшествия
Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА
Итальянская полиция в четверг провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика", на которой в октябре 2018 года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.
РИА Новости 05:00
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Авто
Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей
Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Футбол
Карпин встал на защиту школьника с прической Ибрагимовича
Ранее руководство школы объяснило травлю ученика из-за прически Ибрагимовича.
Газета.Ru 10:36
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Футбол
«Спартак» подал заявление на известного фаната ЦСКА за расизм
Телеканал 360° 12:39