Футбол
РИА Новости«Васко да Гама» не намерен продлевать аренду Лукаса Сантоса в ЦСКА
Футбольный клуб "Васко да Гама" не намерен продлевать аренду полузащитника Лукаса Сантоса в московском ЦСКА, заявил президент бразильской команды Алешандре Кампелло.
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Постараемся продлить аренду Сантоса. У него непростая ситуация, он является молодым парнем. Не каждый способен адаптироваться. Он делает много правильных вещей, оценивает ситуации, но футболистам сложно без практики.
— Виктор Гончаренко, белорусский футболистSport.ru 18 ноября в 05:55
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