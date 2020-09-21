Вассерман пожаловался на низкую пенсию
Основные взносы поступали в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Таким образом, на Украине его размер пенсии остался крайне низким. В 2016 году Вассерман стал гражданином России.В источнике
С чего всё началось
Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию
«Моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, добавив, что это очень обидно.
Взгляд.ру05:44
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