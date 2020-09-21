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ФАН
ФАН

Вассерман пожаловался на низкую пенсию

Основные взносы поступали в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Таким образом, на Украине его размер пенсии остался крайне низким. В 2016 году Вассерман стал гражданином России.В источнике
С чего всё началось
Взгляд.ру

Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

«Моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, добавив, что это очень обидно.
Взгляд.ру05:44
Подробнее о событии
ФАН

Вассерман пожаловался на низкую пенсию

ФАН09:44
Царьград

«Обидно»: Вассерман пополнил ряды недовольных пенсией знаменитостей

Царьград09:06
Взгляд.ру

Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

Взгляд.ру05:44
Общественная служба новостей

Вассерман недоволен своей пенсией

Общественная служба новостей08:46
News.ru

Анатолий Вассерман пожаловался на низкую пенсию

News.ru07:53
Lenta.ru

Вассерман пожаловался на «обидную» пенсию

Lenta.ru07:23
АБН

Вассерман пожаловался на мизерную пенсию

АБН08:47

ВОЗ одобрила третью фазу испытаний растительного напитка от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19.
РИА Новости04:10
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Купе Ferrari превратили в оригинальную лимитированную модель

Специалисты итальянского кузовного ателье Touring Superleggera показали свою новую разработку — суперкар под названием Aero 3. Необычный дизайн новинки дает отсылку к так называемым «стримлайнерам» — автомобилям из 1930-х годов с кузовами особой обтекаемой формы.
Тарантас Ньюс08:24
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Путин повысил оклады судей на 3%

Оклады судей в России будут повышены с 1 октября на 3%. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
ТАСС09:59
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