Основные взносы поступали в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Таким образом, на Украине его размер пенсии остался крайне низким. В 2016 году Вассерман стал гражданином России.

С чего всё началось Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию «Моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, добавив, что это очень обидно. Взгляд.ру 05:44