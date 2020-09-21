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ФАН
ФАН

Вассерман пожаловался на низкую пенсию

Основные взносы поступали в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Таким образом, на Украине его размер пенсии остался крайне низким. В 2016 году Вассерман стал гражданином России.В источнике
С чего всё началось
Взгляд.ру

Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

«Моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, добавив, что это очень обидно.
Взгляд.ру05:44
Подробнее о событии
ФАН

Вассерман пожаловался на низкую пенсию

ФАН09:44
Взгляд.ру

Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

Взгляд.ру05:44
АБН

Вассерман пожаловался на мизерную пенсию

АБН08:47
Общественная служба новостей

Вассерман недоволен своей пенсией

Общественная служба новостей08:46
News.ru

Анатолий Вассерман пожаловался на низкую пенсию

News.ru07:53
Lenta.ru

Вассерман пожаловался на «обидную» пенсию

Lenta.ru07:23
Царьград

«Обидно»: Вассерман пополнил ряды недовольных пенсией знаменитостей

Царьград09:06

Фондовые индексы в США падают более чем на 1%

Основные американские фондовые рынки падают вскоре после открытия понедельничной сессии более чем на 1% на фоне возвращения рисков, создаваемых коронавирусом, для восстановления и развития экономики страны, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ09:41
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«Запрещается использование на территории РФ протоколов шифрования». Минцифра представила поправки о «маскирующих протоколах»

«Нарушение запрета использования в РФ протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) Интернет-страницы или сайта в сети «Интернет», влечет приостановление функционирования Интернет-ресурса в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения данного нарушения уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти», — гласит законопроект.
Фонтанка.Ру10:13

Главы МИД ЕС обсудят отношения с Белоруссией без признания Лукашенко

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят отношения с Белоруссией с позиции непризнания Александа Лукашенко главой государства, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель 21 сентября на заседание Совета ЕС.
ИА Красная Весна04:36
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Airbus представила концепты пассажирских самолетов будущего

Концепты Airbus / ©Airbus Напомним, недавно стало известно об испытаниях европейскими инженерами модели V-образного пассажирского самолета, который должен быть экономичнее существующих пассажирских крылатых машин.
Naked Science07:32
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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