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Вассерман рассказал, что отправил материал о пенсионной системе в один из бизнес-журналов. Основная часть его пенсии сложилась, когда он был гражданином Украины. Но основные взносы шли в Пенсионный фонд Российской Федерации, из-за чего пенсия получилась маленькой.