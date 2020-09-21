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Невские Новости
Невские Новости 

Вассерман пожаловался на низкую пенсию

Вассерман рассказал, что отправил материал о пенсионной системе в один из бизнес-журналов. Основная часть его пенсии сложилась, когда он был гражданином Украины. Но основные взносы шли в Пенсионный фонд Российской Федерации, из-за чего пенсия получилась маленькой.В источнике
С чего всё началось
Взгляд.ру

Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

«Моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, добавив, что это очень обидно.
Взгляд.рувчера в 05:44
Подробнее о событии
Рамблер

Вассерман пожаловался на размер своей пенсии

Рамблервчера в 12:11
Взгляд.ру

Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

Взгляд.рувчера в 05:44
Царьград

«Обидно»: Вассерман пополнил ряды недовольных пенсией знаменитостей

Царьградвчера в 09:06
АБН

Вассерман пожаловался на мизерную пенсию

АБНвчера в 08:47
News.ru

Анатолий Вассерман пожаловался на низкую пенсию

News.ruвчера в 07:53
Lenta.ru

Вассерман пожаловался на «обидную» пенсию

Lenta.ruвчера в 07:23
ФАН

Вассерман пожаловался на низкую пенсию

ФАНвчера в 09:44

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Мировые рынки накрыла вторая волна

Столь дружно и стремительно европейские индексы не снижались более трех месяцев: 11 июня ФРС ухудшила оценку роста ВВП США, что в сочетании с усилившимися рисками второй волны коронавируса спровоцировало падение мировых и европейских индексов на 4–7%, а также ранее, в марте, когда на фоне всеобщего карантина и ожидания мировой рецессии падение индексов достигало 4–11% в день.
Коммерсантъвчера в 14:59

В Сети показали первые изображения нового Kia Rio X-Line

Хотя официально Kia Rio X-Line еще не представлен корейским брендом, стало известно, что издание «Российская газета» и независимый дизайнер Никита Орлов показали рендерные изображения рестайлинговой вариации этого универсала повышенной проходимости.
Про Кроссоверывчера в 03:10
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русскомвчера в 10:39
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Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufaвчера в 05:43
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Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русскомвчера в 11:18
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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