Вассерман пожаловался на низкую пенсию
Вассерман рассказал, что отправил материал о пенсионной системе в один из бизнес-журналов. Основная часть его пенсии сложилась, когда он был гражданином Украины. Но основные взносы шли в Пенсионный фонд Российской Федерации, из-за чего пенсия получилась маленькой.В источнике
С чего всё началось
Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию
«Моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, добавив, что это очень обидно.
Взгляд.рувчера в 05:44
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