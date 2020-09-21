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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Вассерман пожаловался на низкую пенсию

Публицист пояснил, что базовый размер его пенсии определился тогда, когда он ещё являлся украинским гражданином. При этом Вассерман жил в России, и взносы отчислялись в ПФР. В 2016 году телеведущий принял российское гражданство.В источнике
С чего всё началось
Взгляд.ру

Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

«Моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, добавив, что это очень обидно.
Взгляд.ру05:44
Подробнее о событии
News.ru

Анатолий Вассерман пожаловался на низкую пенсию

News.ru07:53
ФАН

Вассерман пожаловался на низкую пенсию

ФАН09:44
Царьград

«Обидно»: Вассерман пополнил ряды недовольных пенсией знаменитостей

Царьград09:06
АБН

Вассерман пожаловался на мизерную пенсию

АБН08:47
Рамблер

Вассерман пожаловался на размер своей пенсии

Рамблер12:11
Lenta.ru

Вассерман пожаловался на «обидную» пенсию

Lenta.ru07:23
Взгляд.ру

Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

Взгляд.ру05:44

Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
ТАСС11:45
1,4K

Еще четыре развязки на МКАД реконструируют в ближайшие годы

«В ближайшее время завершится реконструкция дорожной развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, еще четырех таких транспортных объекта будут сданы в течение нескольких лет», - сказал заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
РИАМО11:24
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известия05:32
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
1,6K

Латушко призвал открыть информационный центр белорусской оппозиции

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко призвал открыть в Брюсселе информационный центр белорусской оппозиции, в том числе для координации и возможности обмена информацией, а также выступил за максимальное ограничение контактов структур Европейского союза с белорусскими властями.
РИА Новости10:10
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