Публицист пояснил, что базовый размер его пенсии определился тогда, когда он ещё являлся украинским гражданином. При этом Вассерман жил в России, и взносы отчислялись в ПФР. В 2016 году телеведущий принял российское гражданство.

С чего всё началось Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию «Моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, добавив, что это очень обидно. Взгляд.ру вчера в 05:44