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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Вассерман пожаловался на низкую пенсию

Публицист пояснил, что базовый размер его пенсии определился тогда, когда он ещё являлся украинским гражданином. При этом Вассерман жил в России, и взносы отчислялись в ПФР. В 2016 году телеведущий принял российское гражданство.В источнике
С чего всё началось
Взгляд.ру

Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

«Моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, добавив, что это очень обидно.
Взгляд.рувчера в 05:44
Подробнее о событии
Рамблер

Вассерман пожаловался на размер своей пенсии

Рамблервчера в 12:11
ФАН

Вассерман пожаловался на низкую пенсию

ФАНвчера в 09:44
Взгляд.ру

Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

Взгляд.рувчера в 05:44
АБН

Вассерман пожаловался на мизерную пенсию

АБНвчера в 08:47
News.ru

Анатолий Вассерман пожаловался на низкую пенсию

News.ruвчера в 07:53
Lenta.ru

Вассерман пожаловался на «обидную» пенсию

Lenta.ruвчера в 07:23
Царьград

«Обидно»: Вассерман пополнил ряды недовольных пенсией знаменитостей

Царьградвчера в 09:06

«Лейкерс» обыграл «Денвер» во втором матче полуфинала плей-офф НБА

Сегодня ночью состоялся очередной полуфинальный матч в рамках плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации Второй поединок в серии прошёл между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Денвер Наггетс".
«Лейкерс» обыграл «Денвер» во втором матче полуфинала плей-офф НБА
Честный рейтинг букмекероввчера в 04:07

NASA утвердило обновленный план лунной программы Artemis

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило в понедельник обновленный план своей лунной программы Artemis, первый этап которой (Artemis 1) теперь намечен на 2021 год, а второй (Artemis 2) - на 2023 год.
ТАСС18:35

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАССвчера в 11:45
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Мантуров: компании РФ выйдут на максимум по выпуску вакцины от коронавируса с февраля

Российские компании в октябре произведут около 500 тыс. доз вакцины от коронавируса и выйдут на максимальный объем выпуска с февраля следующего года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Известиям".
ТАСС17:30
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В Японии завершили испытания препарата «Авиган» от коронавируса

Клинические испытания препарата "Авиган" ("Фавипиравир", "Фавилавир"), на который возлагают большие надежды в вопросе лечения коронавируса, завершились в Японии, в настоящее время специалисты приступили к анализу полученных данных, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании-производителе лекарства Fujifilm Holdings Corp.
РИА Новостивчера в 16:51
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