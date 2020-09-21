Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман рассказал, что недоволен размером своей российской пенсии. По его словам, государство выплачивает ему примерно одну двадцать пятую часть от его ежемесячных доходов. При этом публицист не получает каких-либо надбавок.

С чего всё началось Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию «Моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, добавив, что это очень обидно. Взгляд.ру 05:44