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News.ru

Анатолий Вассерман пожаловался на низкую пенсию

Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман рассказал, что недоволен размером своей российской пенсии. По его словам, государство выплачивает ему примерно одну двадцать пятую часть от его ежемесячных доходов. При этом публицист не получает каких-либо надбавок.В источнике
С чего всё началось
Взгляд.ру

Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

«Моя пенсия составляет примерно одну двадцать пятую от моих регулярных доходов», – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД известный политолог и журналист Анатолий Вассерман, добавив, что это очень обидно.
Взгляд.ру05:44
Подробнее о событии
Аргументы недели

Анатолий Вассерман назвал размер своей пенсии: «Никаких надбавок у меня нет»

Аргументы недели08:45
АБН

Вассерман пожаловался на мизерную пенсию

АБН08:47
Общественная служба новостей

Вассерман недоволен своей пенсией

Общественная служба новостей08:46
Царьград

«Обидно»: Вассерман пополнил ряды недовольных пенсией знаменитостей

Царьград09:06
News.ru

Анатолий Вассерман пожаловался на низкую пенсию

News.ru07:53
Lenta.ru

Вассерман пожаловался на «обидную» пенсию

Lenta.ru07:23
Взгляд.ру

Вассерман объяснил, почему получает «обидную» пенсию

Взгляд.ру05:44

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака
Lenta.ru07:58
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Япония завершила испытания препарата от COVID-19 «Фавипиравир»

Японская корпорация Fujifilm Holdings закончила клинические испытания разработанного ею препарата от гриппа «Фавипиравир», который планируется использовать при лечении болезни, вызываемой новым коронавирусом.
Взгляд.ру09:08
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Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufa05:43
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Nziv: В качестве компенсации за мирное соглашение Израиль направил США список вооружений для приобретения

Израильский информационный портал Nziv выходит с материалом, в котором сообщается об своеобразной компенсации Израилем за предложенную США сделку - когда государство пошло на соглашение с некоторыми арабскими странами.
Военное обозрение09:04

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
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