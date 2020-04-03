Коронавирус

ИзвестияИзвестияВассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса

США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
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Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

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Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку, сообщается на сайте региональной администрации.
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Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области

Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову в порядке статьи 91 УПК РФ.
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
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«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
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США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 тысячи

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 4149.
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Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии

Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
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Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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Батурина вернула лидерство в списке богатейших женщин России

Коммерсантъ 04:48
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Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
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Видео дня: Версия мюзикла «Кошки» с анусами

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РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования

Из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии вируса COVID-19 ОАО РЖД с 7 апреля отменяет 53 поезда дальнего следования.
Коммерсантъ 03:52
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
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Футбол

Икарди намерен покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди, который выступает на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», намерен покинуть парижский клуб и вернуться в Италию.
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В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса

Известия вчера в 21:25
Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском 05:01
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
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Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве, сообщает телеканал OE24.
Газета.Ru 04:23
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Театр «Байкал» покажет концерт «Баян талын аялга» онлайн

С 3 по 7 апреля зрители смогут бесплатно посмотреть легендарный проект "Баян талын аялга - Степные мелодии" на YouTube канале театра, сообщает ИА Буряад Унэн по информации пресс-службы театра "Байкал".
Буряад Yнэн 03:19
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
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Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Интернет

Facebook выпустила приложение Messenger для ПК

Социальная сеть Facebook выпустила приложение Messenger для MacOS и Windows на фоне роста использования сервиса в браузере, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ вчера в 14:14
Общество

В Татарстане зафиксированы еще шесть завозных случаев коронавируса

В Татарстане зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.
Татар-информ 03:57
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ вчера в 21:25
Общество

Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции

Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Известия вчера в 17:30
Энергетика

Саудовская Аравия решила срочно спасать цены на нефть

Саудовская Аравия захотела срочно спасать цены на нефть и провести экстренную встречу с мировыми экспортерами в рамках ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи.
Lenta.ru 04:02
Происшествия

В Италии мужчина убил подругу, якобы заразившую его коронавирусом

Экспресс газета вчера в 02:54
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Анатолий Вассерман
Журналист
Советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. Гражданин России с 27 января 2016 года.
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