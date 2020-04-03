Коронавирус
REGNUMВассерман предсказал «полный кошмар» для США
Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
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Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Игры
Сетевой режим Call of Duty: Modern Warfare временно станет бесплатным
С 3 по 6 апреля пользователи смогут безвозмездно сыграть в сетевом режиме шутера.
Происшествия
Огромная пробка образовалась на выезде из Южно-Сахалинска
Как стало известно ASTV.RU, с начала этой недели уже в самом Южно-Сахалинске были задержаны и доставлены в городское УВД 12 водителей, которые нарушили режим карантина.
Экономика
Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами
Речь идет о 17 компаниях в десяти субъектах РФ, которые оказались на грани банкротства якобы из-за необоснованных тарифов и неплатежей граждан, что на фоне ситуации с коронавирусом угрожает регионам мусорными коллапсами, объясняют в министерстве.
Общество
Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля
Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Политика
Президент России дал дополнительные полномочия главам регионов
Президент дал дополнительные полномочия главам субъектов федерации по принятию решений по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Общество
У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Культура
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Общество
В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям
Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Политика
Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ
Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Авто
ГИБДД и Минпромторг облегчат автомобилистам жизнь
Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
Общество
Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
Экономика
Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса
Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Общество
В Новосибирске второй рейс из Таиланда отправили в обсерватор
Пассажиров рейса, прилетевшего 1 апреля в Новосибирск из Бангкока, разместили в оздоровительных центрах «Обские зори» и «Лунный камень» – в том числе жителей других регионов.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Транспорт
В Челябинской области закрыли границы на въезд
Дополнительно Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области на границе с другими регионами проводят профилактические беседы с водителями и пассажирами о соблюдении мер самоизоляции.
Шоу-бизнес
Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты
Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
Общество
Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Политика
Следующая неделя в России может стать также нерабочей
Следующую неделю тоже планируют объявить в России нерабочей.
Общество
Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса
Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Здоровье
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019 За сутки в Бурятии стало на одного пациента с коронавирусом больше.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Здоровье
В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице
В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.