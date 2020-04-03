Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Огромная пробка образовалась на выезде из Южно-Сахалинска Как стало известно ASTV.RU, с начала этой недели уже в самом Южно-Сахалинске были задержаны и доставлены в городское УВД 12 водителей, которые нарушили режим карантина.

Экономика Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами Речь идет о 17 компаниях в десяти субъектах РФ, которые оказались на грани банкротства якобы из-за необоснованных тарифов и неплатежей граждан, что на фоне ситуации с коронавирусом угрожает регионам мусорными коллапсами, объясняют в министерстве.

Политика Президент России дал дополнительные полномочия главам регионов Президент дал дополнительные полномочия главам субъектов федерации по принятию решений по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Политика Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Авто ГИБДД и Минпромторг облегчат автомобилистам жизнь Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.

Транспорт В Челябинской области закрыли границы на въезд Дополнительно Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области на границе с другими регионами проводят профилактические беседы с водителями и пассажирами о соблюдении мер самоизоляции.

Общество Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.

Здоровье Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31 Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019 За сутки в Бурятии стало на одного пациента с коронавирусом больше.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.