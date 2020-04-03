Коронавирус

REGNUMREGNUMВассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
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Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
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Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

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Следующую неделю тоже планируют объявить в России нерабочей.
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Анатолий Вассерман
Журналист
Советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. Гражданин России с 27 января 2016 года.
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