София Михайловна Ротару выступит в концерте "Песня года" в Российской Федерации. Намечено также её участие в нескольких новогодних корпоративах примерно по три миллиона рублей за каждый. Открытым текстом уверяю: для такой певицы, на мой взгляд истинно великой, гонорар вполне заслуженный.

с чего всё началось

Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал планы певицы Софии Ротару выступить на российской сцене, его слова приводит РЕН ТВ. Ротару с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.

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