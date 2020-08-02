Коронавирус
Российская газетаВассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
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Вот в Соединённых Государствах Америки единой медицинской системы отродясь не бывало и пока не предвидится. Да и систему экономики как единой сети взаимодействующих производств там изрядно порушили за последние десятилетия, выводя многое в регионы с дешёвой рабочей силой.
с чего всё началось
Усилишь карантин — люди начнут умирать от голода, ослабишь — больше жизней унесёт зараза. Во Вьетнаме, где пока зарегистрировано меньше пятисот заражений коронавирусом и ни одной смерти от него, в портовом и курортном городе Дананг замечена вспышка более агрессивной по первым сведениям формы вируса.РЕН ТВвчера в 01:00
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Политика
Лукашенко призвал сохранить Белгазпромбанк
Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения Белгазпромбанка.
BFM.ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода
Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
Народные новости вчера в 10:44
Армия и оружие
Самоходка «Лотос» проходит испытания для вооружения ВДВ
Как сообщает «ТАСС», из российского оборонно-промышленного комплекса в субботу, 1 августа, заявили, что многофункциональная самоходная бронемашина «Лотос» проходит последние испытания, после которых будет передана на вооружение воздушно-десантным войскам.
ГЛАС.RU вчера в 09:05
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах
Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией.
Страна Советов on-line вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Лейкерс» в матче НБА
"Торонто" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 107:92.
ТАСС Спорт вчера в 23:17
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Гаджеты
Samsung собирается отказаться от продажи прошлогодних смартфонов
Picsnews.net вчера в 11:57
Происшествия
Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru вчера в 12:10
Политика
Ищенко рассказал, когда противники Лукашенко попытаются устроить путч
Судя по всему первую, не обязательно удачную, но серьёзную, попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко действительно готовят уже в августе-сентябре этого года.
Украина.ру вчера в 23:05
Футбол
Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу
Интерфакс-Спорт вчера в 11:38
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Авто
Автодизайнер Шторм показал идеальный автомобиль для пенсионеров
Как сообщает издание iReactor, независимый дизайнер Александр Шторм представил, каким может быть такой автомобиль.
Новые автомобили вчера в 23:14
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru вчера в 08:58
Общество
Исследование ДНК афроамериканцев изменило историю рабства в США
Исследовали приоткрыли завесу тайны над одной из самых мрачных глав мировой истории, когда 12,5 миллионов человек были насильно увезены и проданы в рабство в европейские страны.
Телеканал 360° вчера в 20:27
Армия и оружие
Сражение при Кагуле: как русская армия разгромила османское войско
Российская газета вчера в 01:37
Культура
Первая серия мультфильма «Зебра в клеточку» опубликована в Сети
Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала первую серию мультфильма "Зебра в клеточку".
NewInform вчера в 04:58
Здоровье
Врач назвал симптомы гепатита B
Врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Чавдар Павлов рассказал радио "Говорит Москва", какие симптомы свидетельствуют о заболевании человека гепатитом B. По его словам, на ранней стадии специфических симптомов не бывает, они проявляются на "далеко зашедших стадиях" — это увеличение объема живота или отеки на ногах.
РИА Новости вчера в 22:55
Здоровье
Доктор Мясников назвал храп одной из причин диабета
В эфире телеканала «Россия 1» известный телеведущий и практикующий врач Александр Мясников рассказал, почему храп может быть опасен.
Сайт интересных новостей вчера в 15:17
Армия и оружие
В России обнаружены кладбища с погибшими в Сирии российскими военными
Журналисты «Русской службы BBC» сообщают о том, что ими были обнаружены кладбища, где похоронены офицеры и военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации, которые погибли на территории Сирии.
Avia.pro вчера в 10:21
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Evo-rus.com вчера в 02:58
Общество
Huawei впервые обошла Samsung по поставкам смартфонов
Пекин, 1 августа 2020, 10:31 — REGNUM Объём глобальных поставок смартфонов китайской компании Huawei впервые превысил показатели южнокорейского производителя Samsung во втором квартале 2020 года.
REGNUM вчера в 03:31
Политика
Республиканцы США хотят провести предвыборный съезд без прессы
Впервые за всю свою историю Республиканская партия Соединенных Штатов собирается провести предвыборный съезд без присутствия прессы.
Известия вчера в 23:35
Общество
В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго
Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго".
РИА Новости вчера в 14:01
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
Политика
WP сообщила об отсутствии у Трампа четкой позиции в отношении России
В апреле Трамп заявил, что у России и США сложились «очень хорошие отношения».
РБК вчера в 21:17
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
ПФР прокомментировала возможность продления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей.
ToDay News Ufa вчера в 09:24