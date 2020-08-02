Усилишь карантин — люди начнут умирать от голода, ослабишь — больше жизней унесёт зараза. Во Вьетнаме, где пока зарегистрировано меньше пятисот заражений коронавирусом и ни одной смерти от него, в портовом и курортном городе Дананг замечена вспышка более агрессивной по первым сведениям формы вируса.

с чего всё началось

Вот в Соединённых Государствах Америки единой медицинской системы отродясь не бывало и пока не предвидится. Да и систему экономики как единой сети взаимодействующих производств там изрядно порушили за последние десятилетия, выводя многое в регионы с дешёвой рабочей силой.

Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.

Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

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