Коронавирус
Российская газетаВассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
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В Соединённых Государствах Америки единой медицинской системы отродясь не бывало и пока не предвидится. Да и систему экономики как единой сети взаимодействующих производств там изрядно порушили за последние десятилетия, выводя многое в регионы с дешёвой рабочей силой.
с чего всё началось
Усилишь карантин — люди начнут умирать от голода, ослабишь — больше жизней унесёт зараза. Во Вьетнаме, где пока зарегистрировано меньше пятисот заражений коронавирусом и ни одной смерти от него, в портовом и курортном городе Дананг замечена вспышка более агрессивной по первым сведениям формы вируса.РЕН ТВ01:00
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Путешествия
В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан
31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян.
МонаВиста вчера в 06:20
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выпустила провокационный клип с Pharaoh и Собчак
В полночь 31 июля на YouTube-канале Светланы Лободы было опубликовано официальное видео на песню Boom Boom.
RuNews24.ru вчера в 06:18
Общество
С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина
Россияне смогут получить дополнительные деньги к пособию по безработице. Средства направят региональные бюджеты.
Evo-rus.com 09:07
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
Технологии
Nvidia может купить разработчика ARM-чипов за $32 миллиарда
SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает.
Вести.Ru вчера в 14:11
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
RT на русском 10:31
Происшествия
Начальник рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике
Отец погибшего на турбазе в Алтайском крае семейства был добрым, отзывчивым человеком, рассказал начальник регионального управления печати Евгений Нечепуренко на своей странице в Facebook.
РИА Новости 12:58
Общество
Раскрыт способ продлить срок службы смартфона одним простым действием
Класть телефон экраном вниз стоит и в том случае, если гаджет находится в чехле с бортом, так как камера все равно может поцарапаться, добавил Тимофеев.
Lenta.ru 21:15
Армия и оружие
США допустили развертывание гиперзвуковых ракет
Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности.
Газета.Ru 02:20
Авто
Автодизайнер Шторм показал идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала iReactor и дизайнер Александр Шторм представили «идеальную» машину для пенсионеров, которая отвечает всем их требованиям.
Автоновости дня 16:50
Космос
«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году
Известия 17:55
Политика
WP сообщила об отсутствии у Трампа четкой позиции в отношении России
В статье The Washington Post говорится, что разногласия между американским лидером и его администрацией в отношении России на самом деле маскируют отсутствие определенного подхода по отношению к Москве.
РБК 21:17
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
Здоровье
Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Росбалт, по мнению специалиста, в обязательном порядке стоит воздержаться от употребления персиков и абрикосов тем людям, которые имею лишний вес, повышенную кислотность или сахарный диабет.
ToDay News Ufa 03:56
Космос
Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru 19:48
Политика
Путин подписал закон об учреждении нового Дня воинской славы в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый День воинской славы в честь разгрома фашистских войск на Кавказе в 1943 году - 9 октября.
Газета.Ru вчера в 11:39
Технологии
Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStation 5. QLED Samsung QE50Q67TAU 50
Сегодня наша редакция MegaObzor.com составила рейтинг лучших 4K ТВ для Sony PlayStation 5.
Megaobzor.com 02:08
Политика
Кравчук предложил привлечь США к установлению мира в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решить вопрос установления мира на востоке страны будет очень сложно без участия США, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 20:08
Политика
Microsoft приостанавливает переговоры о покупке TikTok из-за Трампа
Корпорация Microsoft приостановила консультации по сделке с китайской компанией ByteDance о покупке американского подразделения социальной сети TikTok.
Известия 21:05
Общество
В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России
Любовь Нурдинова на протяжении нескольких лет считалась самой тяжелой женщиной в России: она весила 350 килограммов.
Пятый канал 12:16
Происшествия
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
RT на русском 07:43
Футбол
Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько
Стало известно имя нового главного тренера «Химок».
Vprognoze.ru 17:14
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсии пересчитают тем пенсионерам, у которых кормильцы ушли из жизни в 2019 году, будучи трудоспособными.
Evo-rus.com 30 июля в 02:27
Общество
Сергей Гармаш покинул театр «Современник»
Inc-news.ru вчера в 15:09