Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
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Анатолий Вассерман
В Соединённых Государствах Америки единой медицинской системы отродясь не бывало и пока не предвидится. Да и систему экономики как единой сети взаимодействующих производств там изрядно порушили за последние десятилетия, выводя многое в регионы с дешёвой рабочей силой.
— Анатолий Вассерман, журналистОбщественная служба новостей 20:30
с чего всё началось

Вирусная депрессия

Усилишь карантин — люди начнут умирать от голода, ослабишь — больше жизней унесёт зараза. Во Вьетнаме, где пока зарегистрировано меньше пятисот заражений коронавирусом и ни одной смерти от него, в портовом и курортном городе Дананг замечена вспышка более агрессивной по первым сведениям формы вируса.
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Анатолий Вассерман
Журналист
Советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. Гражданин России с 27 января 2016 года.
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