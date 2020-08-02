Коронавирус
РИА НовостиВассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман в своем материале для РЕН ТВ сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США.
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Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего. Даже когда все человечество провакцинируется — хозяйство придется реконструировать.
— Анатолий Вассерман, журналистНевские Новости 19:30
с чего всё началось
Лишь напомню открытым текстом: нынешняя Вторая Великая депрессия началась в две тысячи восьмом году. Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего.РЕН ТВ01:00
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EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры
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Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
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Неделю назад Devolver Digital выпустила «реверсивный хоррор» Carrion, а сегодня издатель похвастался первыми данными о продажах — за семь дней было продано свыше 200 тысяч копий.
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Игрок «Рейнджерс» Панарин отдал голевой пас в матче с «Каролиной»
"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 14:55
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новости 07:43
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
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В пятницу Трамп объявил, что скоро на территории США будет запрещен TikTok.
ToDay News Ufa 05:48
Общество
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Никто не собирается "жечь все подряд" Французские протесты проходят уже почти два года: каждую субботу тысячи людей выходят на улицы, протестуя против политики Парижа.
Свободная Пресса 09:23
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При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.
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Ильин день и День ВДВ отпразднуют в воскресенье в центре Москвы
Праздник в честь Ильина дня и Дня Воздушно-десантных войск России пройдет в центре Москвы в воскресенье, в связи с этим в городе будут действовать ограничения.
РИАМО 18:00
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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
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Концерн Toyota объявил старт продаж нового Highlander на российском рынке.
Новые автомобили 12:25
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Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу
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Альянс PSA сообщил о работе над новой модульной платформой eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), которая создаётся специальной для электрических моделей.
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Космос
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Пресс-служба Роскосмоса объявила о принятом решении об отправке двух непрофессиональных космонавтов на Международную космическую станцию.
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Ранее поединок бывшей чемпионки UFC Холли Холм и мексиканки Ирен Алданы, который должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 173, был отменён из-за коронавируса у Ирен.
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«Спартак» запросил у «Локомотива» 8 млн евро за Глушенкова
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Политика
Лукашенко поручил обеспечить безопасность на избирательных участках
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.
RT на русском 12:11
Космос
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
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Политика
Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
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Британский министр посетит США для обсуждения соглашения о свободной торговле - FT
Британский министр по международной торговле Лиз Трасс на следующей неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с американскими чиновниками соглашение о свободной торговле в рамках третьего этапа переговоров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
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