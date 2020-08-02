Коронавирус

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Публицист Анатолий Вассерман в своем материале для РЕН ТВ сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США.
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Анатолий Вассерман
Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего. Даже когда все человечество провакцинируется — хозяйство придется реконструировать.
— Анатолий Вассерман, журналистНевские Новости 19:30
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Вирусная депрессия

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Анатолий Вассерман
Журналист
Советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. Гражданин России с 27 января 2016 года.
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