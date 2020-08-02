Лишь напомню открытым текстом: нынешняя Вторая Великая депрессия началась в две тысячи восьмом году. Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего.

с чего всё началось

Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего. Даже когда все человечество провакцинируется — хозяйство придется реконструировать.

Публицист Анатолий Вассерман в своем материале для РЕН ТВ сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США.

Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

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