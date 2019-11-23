Общество

ИзвестияИзвестияВассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал планы певицы Софии Ротару вернуться на российскую сцену и выступить на концерте «Песня года», а также на нескольких новогодних корпоративах. По его словам, гонорар певицы за каждое выступление составит около 3 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

Зарабатывать проще на тех, кого ненавидишь

София Михайловна Ротару выступит в концерте "Песня года" в Российской Федерации. Намечено также её участие в нескольких новогодних корпоративах примерно по три миллиона рублей за каждый. Открытым текстом уверяю: для такой певицы, на мой взгляд истинно великой, гонорар вполне заслуженный.
РЕН ТВвчера в 15:03

Подробнее о событии

Вассерман: предновогодние гонорары Ротару пополнят бюджет киевских террористов

URA.Ruвчера в 17:44

Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новостивчера в 21:42

Вассерман высказался о грядущих гастролях Ротару в России

News.ruвчера в 20:10

Стремление Ротару вернуться в Россию объяснили

Lenta.ruвчера в 19:39

Своим выступлением в России Ротару проспонсирует ВСУ — Вассерман

REGNUMвчера в 23:49

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известиявчера в 16:17

Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России

РЕН ТВвчера в 15:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП

ТАСС 00:36
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

ТАСС вчера в 07:43
Футбол

Тренер «Гремио» подарил машину игроку, забившему ударом через себя

Матч ТВ 03:59
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском вчера в 04:29
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru 21 ноября в 18:39
Здоровье

Публикуем новые правила освидетельствования водителей транспортных средств

Пока осмотр пациентов наркологом проводится в прежнем режиме, а тестирование является обязательным только для водителей, лишённых права управления транспортным средством.
Катунь 24 21 ноября в 05:41
Происшествия

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Общество

Минкульт предложил ограничить время показа одного фильма в кинотеатрах

В поправках к закону о господдержке кинематографа говорится, что количество сеансов одной картины не может превышать 35% от общего числа показов за день.
Эхо Москвы 02:30
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Автоновости дня вчера в 00:38
Общество

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Известия вчера в 13:22
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала дом в Лондоне

Виктория признается, что сейчас дома достаточно холодно, так как в Лондоне стоит промозглая погода.
StarHit.ru вчера в 04:00
Армия и оружие

ВСУ запланировали разоружение украинских националистов в Донбассе — Басурин

Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
REGNUM вчера в 05:45
Общество

Роза Сябитова ответила на слова о быстро стареющих россиянках

Политическая Экспертиза 03:39
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости вчера в 14:34
Экономика

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
ТАСС вчера в 05:11
Футбол

Футболист «Челси» Баркли устроил танцы топлес в ночном клубе в Дубае

Полузащитник «Челси» Росс Баркли был запечатлен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе.
Sport24.ru 03:38
Политика

Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
РИА Новости 01:56
Общество

ФСБ задержала террористов, готовивших свержение власти

Все участники готовились совершить государственный переворот, создать «всемирный халифат» и насильственно свергнуть действующую власть, отмечается в сообщении.
Радио Комсомольская правда вчера в 04:56
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
РИА Новости 03:51
Финансы

Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума

В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
REGNUM вчера в 10:09
Авто

Раскрыта дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Раскрыта официальная дата старта продаж Lada Vesta, оснащенной вариатором.
Актуальные Новости 02:53
Происшествия

В Петербурге поймали двух мужчин, сливающих химикаты в канализацию

Обо всем рассказали в пресс-службе «Водоканала». Сотрудник предприятия заметил двух подозрительных мужчин на улице Двинской.
Gazeta.SPb вчера в 23:37
Здоровье

Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
ФАН вчера в 11:08
Политика

Москва передала Токио список озабоченностей из-за альянса Японии и США

Москва передала Токио перечень своих озабоченностей, связанных с безопасностью России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США.
Вечерняя Москва вчера в 23:36
Происшествия

В аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы

RT на русском 04:19
Политика

РФ сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы, утверждает газета The New York Times

Источники издания говорят, что Москва несколько лет вела кампанию, чтобы переложить ответственность за вмешательство в избирательный процесс США в 2016 году и в итоге представить украинские власти в плохом свете.
Эхо Москвы вчера в 16:01
Общество

Вступил в силу закон о короткой рабочей неделе для сельских женщин

Вступают в силу поправки в Трудовой Кодекс, устанавливающие для них 36-часовую рабочую неделю с оплатой в том же размере, что и при полной (40-часовой) неделе.
Российская газета 01:55
Происшествия

В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

RT на русском 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Вассерман
Журналист
Советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. Гражданин России с 27 января 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное