Общество
ИзвестияВассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал планы певицы Софии Ротару вернуться на российскую сцену и выступить на концерте «Песня года», а также на нескольких новогодних корпоративах. По его словам, гонорар певицы за каждое выступление составит около 3 млн рублей.
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с чего всё началось
София Михайловна Ротару выступит в концерте "Песня года" в Российской Федерации. Намечено также её участие в нескольких новогодних корпоративах примерно по три миллиона рублей за каждый. Открытым текстом уверяю: для такой певицы, на мой взгляд истинно великой, гонорар вполне заслуженный.РЕН ТВвчера в 15:03
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