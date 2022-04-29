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В австрийской OMV не ожидают прекращения поставок российского газа

Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила, что на данный момент не ожидает прекращения поставок газа из России.
RT на русском
Однако в случае кратковременных перебоев с поставками газа из России OMV может использовать газ из хранилищ для снабжения потребителей и имеет доступ к европейскому рынку СПГ, отмечает OMV.
ТАСС
"Газпром" сообщал, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
ТАСС
В OMV заявили, что работают над решением, которое не будет противоречить европейским санкциям.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Австрийская OMV не ожидает остановки поставок газа из России
Известия01:47
Австрийская компания OMV не ожидает, что поставки газа из РФ прекратятся
Газета.Ru02:08
Австрийская OMV не ожидает остановки поставок газа из России
ТАСС01:57
Австрия не ожидает приостановки поставок газа из России
Комсомольская правда01:53
Австрийская энергетическая компания OMV не ожидает остановки поставок газа из России
Lenta.ru03:04
В австрийской OMV не ожидают прекращения поставок российского газа
RT на русском01:27
Австрийская компания OMV не ожидает остановки поставок газа из России
РЕН ТВ01:21

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