Отпущенный по УДО бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев пока находится в колонии в Тверской области и сможет выйти на свободу после вступления судебного решения в силу, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии.
Заявки на транзит трубопроводного газа России через Украину и реверсные поставки по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в польский участок 29 апреля держатся на уровне предыдущих двух дней, то есть выше объемов до приостановки экспорта "Газпрома" в Польшу и Болгарию, что свидетельствует о перераспределении потоков российского газа в Европе, показывают данные газотранспортных систем.