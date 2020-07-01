Энергетика
Sputnik МолдоваВажное заявление «Молдовагаз»: что ждет жителей республики
Бытовые потребители погасили 94,8% выставленных в счетах сумм, что на 2 процентных пункта ниже показателей того же периода прошлого года. В случае экономических агентов доля платежей составила 95,4%, со снижением на 1,8 процентного пункта.
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Общество
В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter
Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.
Lenta.ru 05:17
Общество
В КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
Издание Autonews выяснило, что Госавтоинспекция не планирует пока вводить штраф за превышение скорости на 20 км/ч.
SpeedMe 05:39
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей самоизоляции
Разрешены мероприятия и «для формирования сбора предложений по наказам избирателей». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Atas.info вчера в 03:51
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
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Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Происшествия
СК проведет проверку в отношении экс-сотрудника Генпрокуратуры, напавшего на полицейского
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку в отношении бывшего сотрудника Генпрокуратуры по факту применения им насилия в отношении полицейского в Москве.
ТАСС 06:05
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Городовой вчера в 12:15
Общество
ОП Мордовии опровергла сообщение о вбросе бюллетеней в Саранске
Ранее в нескольких СМИ был опубликован сюжет местной телекомпании о ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, в ходе которого якобы был продемонстрирован момент вброса нескольких бюллетеней на участке №568 во время придомового голосования в Саранске.
РИА Новости вчера в 07:20
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Общество
В саратовских медучреждениях ликвидировали почти все очаги COVID-19
Почти все очаги коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Саратовской области ликвидированы, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
РИА Новости 29 июня в 07:59
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Неожиданный маневр России в отношении государственного долга США удивил экономистов из разных уголков мира.
iReactor вчера в 05:44
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
На Красной площади задержали активистов, выложивших телами цифру 2036
Московский Комсомолец 06:00
Наука
Ученые обнаружили схожесть типов мышления американцев с обезьянами
Слово и Дело 05:25
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
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Армия и оружие
Москва указала на невозможность реэкспорта С-400 без ее согласия
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщила, что передача зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 Анкарой Вашингтону невозможна без согласия российских властей.
Газета.Ru вчера в 16:32
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Подчеркивается, что в мае модель Lexus IS 2012 года выпуска стала дешевле на 40,2%, компактный хэтчбек Toyota Vitz 2018 года выпуска подешевел на 44,5%. По мнению экспертов, выгодно приобрести поддержанную машину в Японии можно будет как минимум до последних чисел июля.
Evo-rus.com вчера в 11:31
Кино
Nickelodeon выпустит новый мультфильм про «Черепашек-ниндзя»
Стоит отметить, что в 2007 году в прокат вышел полнометражный мультфильм, который совместными усилиями создали Warner Bros.
Inc-news.ru 05:00
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество
В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений
Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40