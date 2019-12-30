Общество
Вести.RuВажные законодательные изменения: краткий список
С 1 января в России вступило в силу много важных законодательных изменений. Так, минимальный размер оплаты труда вырос на 7,5%. Теперь он составит 12 тысяч 130 рублей.
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Энергетика
На Украине с 1 января резко подорожал газ для населения
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года резко выросла.
Политика
Трамп заявил о нежелании войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
Общество
Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом
Политика
Власти ЛНР не отпускают освобождённых Украиной пленных домой
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Биатлон
СБР утвердил биатлонистов на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило состав команд на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Общество
В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах
В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Футбол
Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»
Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Спорт
Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.
Происшествия
Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей
Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Общество
Закон о любительской рыбалке вступил в силу в России
Закон о любительской рыбалке вступил в силу в России в первый день нового 2020 года.
Политика
Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Кино
Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Футбол
Глушаков: пошел этот 2019 год в баню
Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Экономика
С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
Футбол
«Брайтон» – «Челси»: прогноз на футбол от Борхи Пардо
Спортивный журналист из Испании и эксперт сайта Legalbet Борха Пардо предлагает ставку на победу Челси в матче АПЛ.
Хоккей
Президент КХЛ: «Отношение „Салавата Юлаева“ к Кубку Шпенглера наносит вред имиджу Лиги»
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» в Кубке Шпенглера, где уфимская команда потерпела три поражения со счетом 6:11 и выбыла в четвертьфинале от чешского «Оцеларжи».
Происшествия
В Пермском крае автобус столкнулся с трактором и вылетел в кювет
В Пермском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трактора. Инцидент случился вечером 31 декабря на трассе М7 «Волга».
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.