С 1 января в России вступило в силу много важных законодательных изменений. Так, минимальный размер оплаты труда вырос на 7,5%. Теперь он составит 12 тысяч 130 рублей.

Спорт Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски В Италии проходит этап лыжной многодневки Тур-де-Ски. Состоялась женская гонка на 10 км свободным стилем.

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Шоу-бизнес Наталья Водянова выходит замуж Российская супермодель Наталья Водянова выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.

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