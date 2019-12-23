Общество

Вести.RuВести.RuВажные законодательные изменения: краткий список

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С 1 января в России вступило в силу много важных законодательных изменений. Так, минимальный размер оплаты труда вырос на 7,5%. Теперь он составит 12 тысяч 130 рублей.
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Важные законодательные изменения: краткий список

Вести.Ruвчера в 22:25
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