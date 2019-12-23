Общество
Вести.RuВажные законодательные изменения: краткий список
С 1 января в России вступило в силу много важных законодательных изменений. Так, минимальный размер оплаты труда вырос на 7,5%. Теперь он составит 12 тысяч 130 рублей.
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Спорт
Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски
В Италии проходит этап лыжной многодневки Тур-де-Ски. Состоялась женская гонка на 10 км свободным стилем.
Общество
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Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
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Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
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В России ввели электронные трудовые книжки
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В Волжском произошла потасовка с участием Деда Мороза
Завязалась потасовка, в которой приняло участие несколько человек.
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У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Кино
Фильм Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
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WADA обновило список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
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Netflix назвал самые популярные фильмы года
Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
Армия и оружие
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«Около 1 тыс. новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году», — цитирует Интерфакс командующего армией генерал-майора Сергея Киселя.
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В России подорожали водка и коньяк
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Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
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На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
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Екатеринбуржец устроил в новогоднюю ночь «фейерверк» из автомата
Общество
В МВД разъяснили новый порядок регистрации автомобилей
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будут работать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Футбол
«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИ
Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
Авто
Кроссовер Kia XCeed сертифицировали для России
Кросс-хэтчбек Kia XCeed сертифицирован в России, поскольку он получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Музыка
В Перми впервые выступит солист Rammstein Тилль Линдеманн
Шоу-бизнес
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Зеленский поздравил украинцев с Новым годом
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором поздравили друг друга с наступлением Нового года.
Политика
Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа
С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
Космос
Более 3500 добровольцев помогли составить карту астероида Бенну
В проекте по составлению карты поверхности Бенну, требуемой для дальнейшего изучения астероида, приняло участие более 3,5 тысяч добровольцев.