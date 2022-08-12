Издательство THQ Nordic и разработчики из испанской студии Alkimia Interactive в рамках шоу THQ Nordic Digital Showcase 2022 представили новый трейлер ремейка первой игры из ролевой серии «Готика» (Gothic).
Руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока рассказала, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) извлекли останки более ста человек из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе.
Американская актриса, режиссер и сценарист Энн Хеч, пострадавшая 5 августа в аварии в Лос-Анджелесе, умерла в пятницу, 12 августа, в возрасте 53 лет, об этом пишет The Guardian со ссылкой на семью артистки.
Финляндия после вступления в НАТО и Эстония намерены интегрировать береговую оборону, способную закрыть российским кораблям выход в Балтийское море и сделать его внутренним морем НАТО, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.