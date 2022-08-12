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В черногорском городе Цетине мужчина убил 11 прохожих

В черногорском городе Цетине, неподалёку от Правительственного дома, 34-летний мужчина убил 12 августа одиннадцать сограждан.
REGNUM
Около 17:00 мск 34-летний мужчина убил свою семью, а затем вышел по улицу, стреляя в прохожих.
ТАСС
В результате перестрелки с правоохранительными органами злоумышленник погиб.
RT на русском
Место инцидента оцеплено, ведется следствие.
МИР 24

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