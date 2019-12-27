Общество
Вести.RuВдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете. Это связано с ее неявками на судебные заседания. Данную информацию подтвердил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей по делу стороны.
Читать в источнике
Оценить935
с чего всё началось
Елена Батурина — президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — стала фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК), которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата богатейшей россиянки.РБКвчера в 09:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Армия и оружие
Новые Су-57 поставят в ВКС России в следующем году
Происшествия
Черный ящик разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву
Черный ящик самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося накануне в Казахстане, расшифруют в Москве.
Хоккей
Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии
Здоровье
В Волгоградской области в 2019 году после ЭКО родилось 311 детей
В этом году количество малышей, родившихся после ЭКО, составило 311 человек, а всего процедур выполнено 1207.
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Футбол
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на производство ракет средней дальности
Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon на производство ракет средней дальности класса "воздух - воздух" АМRААМ, передает ТАСС.
Происшествия
Школьница умерла после сдачи ГТО в Подмосковье
Общество
Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
Кардиолог из Университета Нью-Йорка утверждает, что компания Apple использует его запатентованный метод отслеживания сердцебиения, и намерен получить за это компенсацию, сообщает агентство Блумберг.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Фигурное катание
Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»
Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Космос
Посмотрите на удивительный снимок марсианского кратера
Источник изображения: ESA / Roscosmos / CaSSIS, CC BY-SA 3.0 IGO Европейское космическое агентство (ESA) поделилось потрясающим снимком, марсианским орбитальным зондом Trace Gas Orbiter (TGO).
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство
Технологии
В России приложение Mir Pay появится на смартфонах
Вполне вероятно, что на смартфонах, продаваемых на российских рынках, в обязательном порядке будет предустановлено приложение, работающего с картами системы "Мир".
Происшествия
В ДТП на трассе под Пензой погиб хоккеист из Орска
Шоу-бизнес
Пугачева прокомментировала сообщения о смерти Волчек
Экономика
Набиуллина рассказала о продаже доли ЦБ в Сбербанке
Эльвира Набиуллина, занимающая должность председателя Центрального банка России, заявила, что переход доли Сбербанка, которая принадлежит ЦБ, связан с продажей.
Энергетика
Нефть поднялась выше $67 за баррель
Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.