Экономика

Газета.RuГазета.RuВдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»

Вдова основного акционера "Уралсиба" Владимира Когана, Людмила Коган, получила по наследству 81,8% акций банка, передает РИА "Новости". В банке сообщили, что изменения вступили в силу 23 декабря 2019.
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Владельцем банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Forbes02:13

Вдова владельца «Уралсиб» получила по наследству 81,8% акций банка

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Семья Владимира Когана выбрала наследника банка «Уралсиб»

РБК00:54

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

ТАСС01:49

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Интерфакс01:45

Вдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»

Газета.Ru01:41

Людмила Коган получила 81,8% банка «Уралсиб» по наследству

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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский бизнесмен и банкир еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находился на 91 позиции с состоянием 1,1 млрд долларов.
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