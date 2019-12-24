Экономика
Газета.RuВдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»
Вдова основного акционера "Уралсиба" Владимира Когана, Людмила Коган, получила по наследству 81,8% акций банка, передает РИА "Новости". В банке сообщили, что изменения вступили в силу 23 декабря 2019.
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Происшествия
Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов
Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
Единоборства
Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника
Американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Боксер вышел на ринг в возрасте 70 лет.
Игры
Полная версия Black Mesa вышла из беты
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Верховный суд разъяснил, что считать моментом передачи взятки
Как разъяснил Верховный суд, взяткой могут быть не только деньги, ценные бумаги или дорогие подарки, но и куда более скромная выгода: обещание отремонтировать квартиру, сделать скидку на туристическую путёвку, а также дать кредит по сниженной ставке и даже предоставить машину во временное пользование.
Футбол
Александр Глеб: «Шкурин прав, что выбрал ЦСКА, а не „Спартак“, где все очень нестабильно»
Скажу банальность, но, конечно, ему еще нужно много работать, чтобы заиграть на другом уровне — в чемпионате России.
Кино
«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года
Футбол
Слуцкий подшутил над Дзюбой, которого признали лучшим футболистом года
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в своем стиле подшутил над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который был признан лучшим футболистом года второй раз подряд.
Культура
Все плюсы и минусы «Ведьмака» от Netflix
Долго же пришлось ждать релиза «Ведьмака» от Netflix.
Футбол
РФС ввел наказание за критику арбитров. Суммы штрафов уже определены
Президент РФС Александр Дюков рассказал о введении штрафов и пункта о дисквалификации лиц, которые будут позволять себе критиковать работу арбитров.
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Политика
Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии
Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
Общество
Проблема обманутых дольщиков в России будет решена за 3 года
В 2020 году чиновники восстановят права еще 40 тысяч обманутых дольщиков. Россия справится с проблемой до 2023 года.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
Происшествия
Прокуратура проверяет 40 воинских частей после стрельбы в Забайкалье
Главная военная прокуратура России проводит проверки в 40 российских воинских частях после стрельбы в одной из частей в Забайкальском крае, устроенной солдатом Рамилем Шамсутдиновым.
Политика
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Футбол
«Чемпионат»: Кудряшовым интересуются «Цюрих» и три турецких клуба
32-летним футболистом интересуются «Антальяспор», «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». За стамбульский клуб он уже выступал ранее.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта показала нового возлюбленного
Личную жизнь Эрика старается не афишировать. Но на днях она выложила в Stories фотографию с новым бойфрендом.
Финансы
Курс рубля снизился относительно доллара и евро
На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции. Относительно евро рубль потерял три копейки, доллар подорожал на одну.