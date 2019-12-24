Экономика
ИнтерфаксВладельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана
Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство. Как говорится в сообщении банка, основание, в силу которого Людмила Коган стала владеть этим пакетом акций "Уралсиба", наступило 23 декабря.
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Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни
Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Общество
Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности
Прошлый температурный рекорд был установлен 23 декабря 2015 г. Тогда воздух в Москве прогрелся до 5,9 градуса, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро.
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Кино
Работа Звягинцева попала в список 50 лучших фильмов десятилетия
Картина Андрея Звягинцева «Елена» попала в список 50 лучших фильмов уходящего десятилетия по версии журнала Rolling Stone.
Здоровье
Как защитить поджелудочную от панкреатита в новогодние праздники
Специалист советует в канун новогодних праздников выделить время и пройти обследование, если вы не представляете жизни без деликатесов.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Общество
Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии
Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Происшествия
Подросток разбился, выпав с десятого этажа в Южно-Сахалинске
Сегодня, 24 декабря, примерно в 15:50 в Южно-Сахалинске с 10-ого этажа дома №7 по проспекту Победы выпал подросток.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Авто
Renault отзывает более почти 80 тысяч кроссоверов Kaptur
Французская компания Renault отзывает в России 78 461 кроссоверов Renault Kaptur.
Транспорт
Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем
По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
Политика
Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину
Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Хоккей
Как «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в Давосе
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян в этом году
В этом году россияне потратят на новогодний стол в среднем 6 430 рублей. К таким выводам пришел Росстат.
Кино
Режиссер «Текста»: Асмус знала, на что идет
Обо всем режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко рассказала в интервью для YouTube-шоу «Морозова хочет знать».
Экономика
Глава ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов раскрыл особый механизм индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Происшествия
В Петербурге опять эвакуируются суды
Утро вторника, 24 декабря, началось в Петербурге с очередных «писем счастья» о якобы заминированных зданиях судов.