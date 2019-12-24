Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство. Как говорится в сообщении банка, основание, в силу которого Людмила Коган стала владеть этим пакетом акций "Уралсиба", наступило 23 декабря.

Происшествия В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57 Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Происшествия Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".

Общество Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности Прошлый температурный рекорд был установлен 23 декабря 2015 г. Тогда воздух в Москве прогрелся до 5,9 градуса, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро.

Здоровье Как защитить поджелудочную от панкреатита в новогодние праздники Специалист советует в канун новогодних праздников выделить время и пройти обследование, если вы не представляете жизни без деликатесов.

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Общество Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Политика Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.

Политика Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.