Экономика
Газета.RuВдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»
Вдова основного акционера "Уралсиба" Владимира Когана, Людмила Коган, получила по наследству 81,8% акций банка, передает РИА "Новости". В банке сообщили, что изменения вступили в силу 23 декабря 2019.
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Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
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Работу аэропортов обвалил тест «суверенного рунета»
С тестированием «суверенного рунета» может быть связан масштабный сбой в работе интернета, который парализовал работу нескольких российских аэропортов и авиакомпаний.
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Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
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МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
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РЖД представили дизайн новых электронных билетов на поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) представили дизайн новых электронных билетов на поезда дальнего следования, которые появятся в первой половине 2020 года.
Политика
Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
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Путин призвал улучшить «структуру и качество» экономики России
Российская экономика имеет недостаточные темпы роста.
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Умер генерал армии Махмут Гареев
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Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Политика
Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина
Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
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Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
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Ничушкин подрался в матче НХЛ и оформил хет-трик Горди Хоу
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Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
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Экономика
Василий Поздышев перешел от надзора к продаже банков
Василий Поздышев перешел от надзора к продаже банков Переход Василия Поздышева с поста зампреда ЦБ на должность председателя совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) стал неожиданным.
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Посетителя приемной ФСБ на Лубянке отправили в психбольницу
В приемную ФСБ на Большой Лубянке пришел гражданин в неадекватном состоянии. Им оказался 35-летний приезжий из Ухты.
Шоу-бизнес
Продюсер Фадеев раскритиковал Наргиз и сравнил ее с Шариковым
Помимо прочего, Фадеев сравнил Наргиз с персонажем «Собачьего сердца» Шариковым, подчеркнув, что зарабатывает на жизнь она именно в России.
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
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Минпромторг поделит промсубсидии в пользу российских концернов
Минпромторг поделит промсубсидии в пользу российских концернов Минпромторг представил концепцию дифференциации промышленных субсидий, которые де-факто компенсируют утильсбор локализованным концернам и обеспечивают рентабельность производств.
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26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Состояние Галины Волчек резко ухудшилось
Состояние 86-летней Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука театра "Современник" прогрессирует пневмония.
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Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
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Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году
В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.
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Хабиб Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов десятилетия в ММА
Российский боец Хабиб Нурмагомедов попал в рейтинг их трех лучших бойцов ММА по версии американского кабельного спортивного телеканала ESPN.
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В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга
В Севастополь прибыл пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Состав встречали жители города с цветами и российским триколором.