Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВдова Владимира Когана стала владельцем 81,8% банка «Уралсиб»

Вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана получила 81,8 процента акций кредитной организации.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Наследница Владимира Когана войдет в десятку богатейших женщин России

Forbes08:58

Вдова владельца «Уралсиб» получила по наследству 81,8% акций банка

Известия02:10

Семья Владимира Когана выбрала наследника банка «Уралсиб»

РБК00:54

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

ТАСС01:49

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Интерфакс01:45

Вдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»

Газета.Ru01:41

Людмила Коган получила 81,8% банка «Уралсиб» по наследству

RT на русском02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Финансы

Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Известия 06:53
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

Газета.Ru 22 декабря в 09:29
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Политика

Правительство ФРГ назвали неспособным защитить свои фирмы от США

Восточноевропейские страны хотят получать сжиженный газ от Америки. И не хотят российского газа вообще.
REGNUM вчера в 10:45
Политика

Россия предоставит Нидерландам данные о МН17

Россия выразила готовность предоставить Нидерландам имеющиеся данные о Boeing 777, выполняющий рейс МН17 в 2014 году, сообщает "РИА Новости".
Деловое.ТВ вчера в 08:25
Армия и оружие

Шойгу заявил о реализации НАТО новой антироссийской военной инициативы

НАТО ведет работу над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск.
Известия 07:18
Происшествия

Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Вести.Ru 08:26
Происшествия

Суд назначил штраф фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову

21-летний Раджабов стал фигурантом «московского дела» о протестах в Москве из-за того, что на акции 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку.
Ведомости 08:13
Кино

Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»

Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 13:26
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
ToDay News Ufa 22 декабря в 03:01
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Игры

Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Актуальные Новости 22 декабря в 10:57
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Транспорт

В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным

Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Росбалт 05:49
Политика

Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии

Белоруссия и РФ продвигают интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Life.ru 07:03
Армия и оружие

Путин назвал ключевые задачи для армии на 2020 год

Президент Владимир Путин на итоговом заседании коллегии Министерства обороны рассказал о ключевых задачах, которые стоят перед российской армией в 2020 году.
Свободная Пресса 08:00
Спорт

Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
RT на русском 07:20
Общество

Проблема обманутых дольщиков в России будет решена до 2023 года

По словам Олега Говорунова, проблема обманутых дольщиков будет решена до 2023 года.
iReactor 04:26
Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru 22 декабря в 15:39
Общество

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Российская газета вчера в 23:25
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за разорванного импланта

Оказывается, телеведущая перенесла срочную операцию из-за разорванного грудного импланта.
OAnews 01:41
Политика

В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 08:17
Здоровье

На ранней стадии, по данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке

Медицинские специалисты из Японии после проведенных исследований сделали вывод, что оценка состояния микрофлоры кишечника пациента может способствовать выявлению колоректального рака на ранних этапах этой опасной онкологической болезни.
Ugpressa.ru 02:37
Общество

Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей за акции протеста

Коммерсантъ 08:36
Гаджеты

Смартфоны от Samsung и Apple признаны небезопасными для здоровья

Эксперты из США исследовали смартфоны популярных производителей Samsung и Apple и назвали их опасными для здоровья.
МедиаПоток вчера в 10:26
Армия и оружие

Американский эсминец «Росс» вошел в порт Одессы

Американский ракетный эсминец «Росс» (DDG 71) зашел в порт Одессы. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает местное издание «Думская».
Известия 05:53
Политика

Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Эхо Москвы вчера в 19:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский бизнесмен и банкир еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находился на 91 позиции с состоянием 1,1 млрд долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное