Футбол
Газета.RuВдова Яшина прокомментировала награждение Алисона и Месси
Валентина Тимофеевна Яшина, вдова экс-вратаря "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина, высказалась о вручении приза имени ее мужа голкиперу "Ливерпуля" Алисону Бекеру. Также она прокомментировала шестой "Золотой мяч" форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
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Вдова Льва Яшина: Вон, у Месси шесть золотых мячей, а у Алисона диск какой-то
Комсомольская правда08:21
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