Футбол

Газета.RuГазета.RuВдова Яшина прокомментировала награждение Алисона и Месси

Валентина Тимофеевна Яшина, вдова экс-вратаря "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина, высказалась о вручении приза имени ее мужа голкиперу "Ливерпуля" Алисону Бекеру. Также она прокомментировала шестой "Золотой мяч" форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
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Вдова Яшина: «Месси вручили „Золотой мяч“, а Алисону дали какой-то диск»

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Вдова Яшина прокомментировала награждение Алисона и Месси

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Советский спорт12:48

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Комсомольская правда08:21

Приз имени Льва Яшина: почему эта награда нужна мировому футболу

РЕН ТВ07:30
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