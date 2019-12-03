Футбол
Газета.RuВдова Яшина прокомментировала награждение Алисона и Месси
Валентина Тимофеевна Яшина, вдова экс-вратаря "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина, высказалась о вручении приза имени ее мужа голкиперу "Ливерпуля" Алисону Бекеру. Также она прокомментировала шестой "Золотой мяч" форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
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Вдова Льва Яшина: Вон, у Месси шесть золотых мячей, а у Алисона диск какой-то
Комсомольская правдавчера в 08:21
Вдова Льва Яшина: У Месси шесть «Золотых мячей», а у Алиссона просто диск какой-то
Советский спортвчера в 12:48
Вдова Яшина критично отозвалась о форме приза лучшему вратарю мира, названного в честь мужа
RT на русскомвчера в 12:49
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