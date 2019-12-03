Футбол

Газета.RuГазета.RuВдова Яшина прокомментировала награждение Алисона и Месси

Валентина Тимофеевна Яшина, вдова экс-вратаря "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина, высказалась о вручении приза имени ее мужа голкиперу "Ливерпуля" Алисону Бекеру. Также она прокомментировала шестой "Золотой мяч" форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
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