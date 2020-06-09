Супруга Сергея Захарова, погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявила, что виновник аварии должен получить реальное наказание. Как считает Захарова, Ефремов должен быть наказан минимум на шесть лет из максимально возможных 12 лет по статье обвинения.

Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую

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