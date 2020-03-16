Коронавирус

Lenta.ruLenta.ru«Вечерний Ургант» отказался от зрителей

Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте программы.
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Иван Ургант отказался от массовки в своем шоу

РИА Новости16:22

Иван Ургант отказался от массовки в «Вечернем Урганте» из-за коронавируса

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«Вечернего Урганта» и Соловьева из-за коронавируса будут снимать без зрителей

Фонтанка.Ру17:21

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса

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«Вечерний Ургант» отказался от массовки в зале из-за коронавируса

РБК17:26

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей

Lenta.ru16:52

Иван Ургант отказался от зрителей на съемках своего шоу

Газета.Ru16:57
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Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
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В пятницу чемпионат Англии и все соревнования Футбольной ассоциации Англии (FA) были приостановлен до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом.
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Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
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В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории

Американские палеонтологи обнаружили внутри кусочка янтаря из Бирмы череп миниатюрного птицеподобного динозавра, размер которого сопоставим с колибри.
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В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
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SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
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Минпросвещения рекомендует российским школам дистанционное обучение

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Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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