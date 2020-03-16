Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте программы.

Общество Минтруд упростит процедуру назначения социальных выплат В ходе выездного совещания по нацпроекту "Демография" и "дорожной карте" по оптимизации предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет министр заявил, что во всех регионах России будет обеспечена возможность для упрощения процедуры назначения социальных выплат.

Общество Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общество ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.

Технологии В WhatsApp появилась функция удаления сообщений В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.

Армия и оружие Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.

Общество В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.