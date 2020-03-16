Коронавирус

Lenta.ruLenta.ru«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса

Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте программы.
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Иван Ургант отказался от массовки в своем шоу

РИА Новостивчера в 16:22

Иван Ургант отказался от массовки в «Вечернем Урганте» из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 15:47

«Вечернего Урганта» и Соловьева из-за коронавируса будут снимать без зрителей

Фонтанка.Рувчера в 17:21

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 16:20

«Вечерний Ургант» отказался от массовки в зале из-за коронавируса

РБКвчера в 17:26

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:52

Владимир Шахрин и Надежда Бабкина придут в «Вечерний Ургант» без зрителей

ИА InterMediaвчера в 06:14
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Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Происшествия

Из московской больницы для зараженных коронавирусом сбежала пациентка

Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из медицинского центра в московском районе Коммунарка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 01:08
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru вчера в 17:33
Экономика

Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Помимо поддержки бизнеса, и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – население", — сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Вести.Ru 02:18
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество

Более 500 человек в Новосибирской области отправили на карантин

Новосибирск, 16 марта 2020, 08:30 — REGNUM Под наблюдением врачей в Новосибирский области из-за распространения коронавируса находятся 543 человека.
REGNUM 01:30
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 14 марта в 07:57
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 11:21
Общество

В Петербурге задержаны митингующие против поправок в Конституцию

У Медного всадника были организованы одиночные пикеты. В Петербурге прошли акции против поправок в Конституцию.
Neva.Today 00:04
Общество

Минтруд упростит процедуру назначения социальных выплат

В ходе выездного совещания по нацпроекту "Демография" и "дорожной карте" по оптимизации предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет министр заявил, что во всех регионах России будет обеспечена возможность для упрощения процедуры назначения социальных выплат.
РИА Новости 02:05
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости 13 марта в 19:02
Общество

Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России

Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:53
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости 14 марта в 11:02
Общество

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.
РИА Новости вчера в 20:19
Происшествия

В Казани автомобиль влетел в забор и перевернулся: четверо пострадали

БИЗНЕС Online 01:53
Общество

За сутки коронавирусом заболели почти 11 тысяч человек

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за последние стуки в мире заразились коронавирусом 10 982 человека.
Телеканал 360° вчера в 22:32
Здоровье

В Китае начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Эпидемия коронавируса началась в декабре с китайского города Ухань. Сейчас инфекция распространилась фактически по всему миру.
Говорит Москва 01:23
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Политика

Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
Газета.Ru вчера в 03:31
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
Astera вчера в 15:10
Общество

Российские торговые сети создают запас продуктов

РИА Новости вчера в 18:48
Армия и оружие

Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО

Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
REGNUM 01:14
Общество

В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса

Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.
РИА Новости вчера в 22:43
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла, Доренко и Чаплина

Причиной внезапных смертей рэпера Децла, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стали скрытно протекавшие болезни.
Аргументы и Факты вчера в 19:07
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Происшествия

В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
ТАСС вчера в 04:54
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета вчера в 10:45
Общество

Вузы Кузбасса переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

Кемерово, 16 марта 2020, 08:26 — REGNUM Школы и вузы Кузбасса перешли на дистанционное обучение или досрочно отправили учащихся на весенние каникулы.
REGNUM 01:26
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