Коронавирус
Lenta.ru«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса
Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте программы.
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Иван Ургант отказался от массовки в «Вечернем Урганте» из-за коронавируса
Телеканал 360°вчера в 15:47
«Вечернего Урганта» и Соловьева из-за коронавируса будут снимать без зрителей
Фонтанка.Рувчера в 17:21
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В ходе выездного совещания по нацпроекту "Демография" и "дорожной карте" по оптимизации предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет министр заявил, что во всех регионах России будет обеспечена возможность для упрощения процедуры назначения социальных выплат.
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Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.
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В Казани автомобиль влетел в забор и перевернулся: четверо пострадали
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За сутки коронавирусом заболели почти 11 тысяч человек
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за последние стуки в мире заразились коронавирусом 10 982 человека.
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Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
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В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
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Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
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В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса
Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.
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Причиной внезапных смертей рэпера Децла, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стали скрытно протекавшие болезни.
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В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса
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В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
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Вузы Кузбасса переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса
Кемерово, 16 марта 2020, 08:26 — REGNUM Школы и вузы Кузбасса перешли на дистанционное обучение или досрочно отправили учащихся на весенние каникулы.