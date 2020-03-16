Коронавирус

iReactoriReactor«Вечерний Ургант» отказался от зрителей в зале из-за коронавируса

Команда «Вечернего Урганта» пожелала крепкого здоровья своим зрителям. Реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы, — говорится в сообщении. Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Иван Ургант отказался от массовки в своем шоу

РИА Новости16:22

Иван Ургант отказался от массовки в «Вечернем Урганте» из-за коронавируса

Телеканал 360°15:47

«Вечернего Урганта» и Соловьева из-за коронавируса будут снимать без зрителей

Фонтанка.Ру17:21

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса

URA.Ru16:20

«Вечерний Ургант» отказался от массовки в зале из-за коронавируса

РБК17:26

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса

Lenta.ru16:52

Иван Ургант отказался от зрителей на съемках своего шоу

Газета.Ru16:57
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Политика

Президент Израиля поручит Бени Ганцу сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин 16 марта поручит лидеру оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу сформировать правительство по итогам прошедших выборов в парламент (кнессет).
RT на русском 14:32
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Экономика

Российское правительство ищет способы сдержать рост цен на лекарства

Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро.
Эхо Москвы 20:03
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Аргументы и Факты 19:54
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о размещении силовиками ЗРК в жилом районе Донбасса

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Теплое в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС 19:12
Политика

Конституционный суд начал экстренную проверку поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал 14 марта закон об изменении Конституции, и в тот же день Конституционный суд (КС) начал экстренное заседание для проверки поправок.
Ведомости 15:31
Технологии

Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса

Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Piter.tv 15:45
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Газета.Ru 10:53
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Общество

Россиян уведомят о размере будущей пенсии

Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг.
Lenta.ru 19:06
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru 10:46
Гаджеты

Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart

Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
3DNews 13:36
Футбол

Петербургский «Зенит» не оставил шансов «Уралу» в матче 22-го тура РПЛ

Авторами забитых мячей стали Дзюба, Малком и дважды Азмун. После перерыва иранский форвард «Зенита» оформил хет-трик.
iReactor вчера в 11:43
Футбол

Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:10
Общество

На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности вводится на Камчатке со среды для предупреждения заноса коронавируса, большинство массовых мероприятий отменены, сообщает правительство региона.
РИА Новости 19:51
Общество

Два случая с подозрением на коронавирус выявили на Дальнем Востоке

13 марта в адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО поступило экстренное извещение о подозрении коронавирусной инфекции у сотрудника АО "Чукотская горно-геологическая компания" рудника "Купол".
Телепорт вчера в 21:58
Финансы

В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам

В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
ТАСС 13 марта в 04:03
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Газета.Ru 13:47
Общество

Студентов УрФУ переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса

С 16 марта Уральский федеральный университет переходит на дистанционную форму обучения.
Областная газета 15:53
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости 16:52
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Технологии

NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом

Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Красная весна 05:16
Музыка

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении

РИА Новости 19:15
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Единоборства

Бой UFC в Бразилии прошел при пустых трибунах

В столице Бразилии недавно прошел турнир UFC Fight Night 170, в котором главным событием стал бой Чарльза Оливейра и Кевина Ли.
VSE42.RU 02:28
Общество

Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Кристина Кормилицына / "Известия" Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией.
РЕН ТВ 13 марта в 13:23
Происшествия

В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Российская газета 14:39
Армия и оружие

Источник рассказал, что мешает кораблям НАТО вести разведку близ Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам РФ в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на берегу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Радио Sputnik 20:00
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