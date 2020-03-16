Команда «Вечернего Урганта» пожелала крепкого здоровья своим зрителям. Реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы, — говорится в сообщении. Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей в зале из-за коронавируса

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