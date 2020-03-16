Коронавирус
Lenta.ru«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса
Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте программы.
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Происшествия
Найденная в Хабаровском крае тигрица, которую сбила машина, умерла
Взрослую тигрицу из Хабаровского края, которая не могла сама передвигаться, как выяснилось, сбила машина, она скончалась в центре реабилитации, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Армия и оружие
СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма
Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Политика
Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году
Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
Экономика
Инвестиционные проекты могут остаться в 2020 году без денег
Окончательного решения нет, все зависит от того, превысит ли ликвидная часть ФНБ после сделки по покупке Сбербанка у ЦБ и продажи валюты 7% ВВП, объясняет федеральный чиновник.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Общество
Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем безработицы
Наиболее высокий уровень безработицы по итогам ноября 2019 года — января 2020 года, зафикирован в Ингушетии (26,3%), Северной Осетии (13,6%), Чечне (13,5%).
Общество
Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса
Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что Россия не готова к эпидемии коронавируса и предложил ввести в стране полный карантин.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Политика
СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши
На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину.
Происшествия
В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки
В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.
Футбол
Три футболиста «Валенсии» заразились коронавирусом
Пресс-служба «Валенсии» сообщила, что пятеро сотрудников клуба, в том числе три футболиста, сдали положительный тест на заболевание.
Энергетика
Глава «Газпром нефти»: низкие цены на нефть помогут оздоровить рынок
Низкие цены на нефть помогут оздоровить рынок, убрав с него проекты с высокой себестоимостью, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительный механизм назначения пенсий с 2021 года.
Музыка
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» группа Little Big может стать его победителем.
Происшествия
Во Владивостоке проверят факт избиения девочки ее одноклассницей
Следственный комитет организовал проверку по факту избиения девочки ее одноклассницей во Владивостоке, которая заранее попросила подругу снять драку на телефон, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Приморскому краю.
Экономика
Названы сроки полного восстановления валютного рынка
"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Технологии
Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате
«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
Фигурное катание
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды
Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris* на ледовом шоу Россия, вперед (6+) 29 марта.
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Общество
Алтайские фермеры обратились к губернатору Виктору Томенко
Глава фермерского Союза попросил главу края Виктора Томенко обозначить эту проблему «на самом высоком уровне» в Москве.
Экономика
«Эксперт РА» ожидает падения прибыли банков РФ в 2020 году на четверть
"Прибыль до налогов по итогам 2020 года снизится на 20-25% по сравнению с прошлым годом, до 1,2-1,3 триллиона рублей (против 1,6 триллиона рублей без учета влияния МСФО 9 в 2019 году), а ROE составит около 10-11% против 14,6% за 2019 год", — прогнозируют в "Эксперт РА".
Здоровье
Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин
Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
Энергетика
Нефть Brent отыграла в цене $1,2
Североморская нефтяная смесь марки Brent отыграла в цене после падения на более 5%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Технологии
Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса
Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.